Прихована мобілізація і втеча владних еліт: у Зеленського заявили про два удари по режиму Путіна

У Росії почалися два руйнівні для держави-агресора процеси - Подоляк / УНІАН

Наразі у Росії запустилися два скандальні процеси, які можуть стати руйнівними для держави. Прихована мобілізація на війну проти України в частині регіонів призвела до паніки у суспільстві, а сама російська влада, намагаючись виправдатися, звинуватила у всьому українські спецслужби. А ось представники управлінських еліт й зовсім зникли з публічного простору, що вказує на їх спробу пошуку можливості втекти з "російського військового корабля". Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Telegram-каналі він написав про те, що вже зараз у Росії йде розвиток двох сценаріїв, що згубно впливають на фундамент влади в країні-агресорі.

За його словами, перший процес - це спроба проведення часткової мобілізації в регіонах, які не виступають проти правлячого режиму. І навіть там почалася паніка, через яку представники російського оборонного відомства зробили заяви, звинувативши у всьому українські спецслужби. Російські керівники намагаються виправдати своє прагнення відправити строковиків на війну з Україною в ситуації з серйозними втратами під час бойових дій.

"У частині регіонів РФ була спроба часткової мобілізації. У найбільш депресивних і мовчазних реіонах. Проте навіть там одразу почалася паніка. І щоб її зняти, спікери російського Міноборони вийшли на публіку з дивною заявою: мобілізація справді відбувається, але її організували... українські спецслужби. Немає жодних сумнівів у тому, що українські специ дуже професійні та легко проводять ІПСО на території Росії. Однак очевидною є спроба виправдати власне бажання компенсувати строковиками дедалі суттєвіші втрати живої сили в межах "геніальної" спецоперації", - зазначив Подоляк.

Також чиновник акцентував увагу на тому, що владна еліта у Росії припинила з'являтися в публічному полі. Факт інтерв'ю Медведєва вказує на відмову від виступів реальних представників влади і їх спробу втечі з "російського військового корабля".

"Управлінська еліта категорично намагається сховатися від будь-якої публічності. Геть зникли з коментарійного поля. І тому на перший план виходять або чисті пропагандисти, або ті, кого вчора вже списали й відправили на заслужену пенсію до того ж Радбезу. Найбільш органічний у цьому – Медведєв. Саме його поява в публічному полі безпосередньо вказує на те, що реальна панівна еліта відмовляється від публічної лояльності та шукає можливість так чи інакше втекти з "російського військового корабля", - підкреслив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович зробив заяву про те, що у Росії почали шукати винних у провалі військових дій проти України. На його думку, це ознака усвідомлення російської влади наближення своєї поразки.