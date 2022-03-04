Мобілізація в Росії стане кінцем режиму - Арестович

Арестович / Скріншот

Спроба мобілізації у Росії доб'є режим президента РФ Володимира Путіна. Таку думку висловив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

На його думку, у разі введення мобілізації в РФ Путіну стане важче приховувати правду, а росіяни зрозуміють, що справи погані.

"Мобілізація потрібна не просто так. Це буде кінець режиму, тому що будуть мобілізовані дуже погані військові", - сказав Арестович.

Він додав, що мобілізовані росіяни будуть швидко здаватися в полон. Арестович також припустив, що російські військові можуть розгорнути зброю в інший бік, тобто проти Путіна і влаштувати пасивний бунт.

"Нікому не хочеться йти на війну. Тоді вони (росіяни – ред.) зрозуміють і про кадри, і про все інше", – сказав радник глави ОП.

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Воєнний стан в Росії

Нагадаємо, 4 березня обидві палати російського парламенту планують зібратися на екстрене позачергове засідання, на якому можуть розглянути превентивне введення воєнного стану в РФ з тотальною забороною на будь-які мітинги, відключенням будь-якого зв'язку із зовнішнім світом, об'ємними продовольчими та фінансовими обмеженнями.

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