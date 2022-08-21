У Росії не змогли сформувати танковий батальйон, охочих їхати на війну мало - ГУР

Росії створює в регіонах нову мобілізаційну систему, щоб поповнити війська - ГУР / Reuters, sprotyv.info

У Нижегородській області Росії не вдалося сформувати новий танковий батальйон. Не змогли набрати необхідну кількість контрактників, щоб відправити їх воювати. Контракт з 160 людей підписали тільки близько 30. Влада спробувала "мотивувати" сім'ї, у яких діти навчаються в 10-11 класах, щомісячними виплатами в розмірі 10 тисяч рублів, але ситуація не змінилася. Російська влада створила мобілізаційну систему за так званим територіальним принципом і намагається вербувати найбідніші верстви населення. Про це заявили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Як повідомляє пресслужба ГУР, російська влада не змогла сформувати новий танковий батальйон в Нижегородській області. Контракт з ЗС РФ підписали тільки близько 30 осіб. Вони спробували "мотивувати" людей, у яких в сім'ях є учні 10-11 класів, щомісячною виплатою в 10 тисяч рублів вже з 1 вересня. Але ситуацію це не змінило.

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Також вказується, що у Росії вирішили створити мобілізаційну систему за територіальним принципом. У кожному регіоні повинні бути підрозділи, які збиралися фінансувати за рахунок місцевих грошей.

"Загалом, у РФ створили нову мобілізаційну систему. Вона передбачає проведення мобілізаційних заходів за територіальним принципом. Коли в кожній регіональній одиниці формуються підрозділи, які фінансуються за рахунок місцевого бюджету", - додали в розвідці.

Підкреслюється, що російські війська збираються вербувати, в першу чергу, бідні верстви населення, оскільки саме серед них, згідно з даними соціологічних досліджень, найбільше людей, які могли б вийти на протести у зв'язку з погіршенням соціально-економічної ситуації в країні.

Війна Росії проти України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше зробив заяву, згідно з якою Україна не має наміру йти на територіальні поступки Росії. За словами чиновника, такий крок може лише перенести війну на майбутнє. Київ планує повернути свої території в рамках міжнародно визнаних кордонів.

Данілов також зазначив, що на порядку денному для України – проведення в захопленому Криму демілітаризації з подальшим звільненням півострова від російської окупації. Як сказав чиновник, колаборанти в автономній республіці можуть пом'якшити для себе вирок, якщо нададуть СБУ цінну інформацію про російські війська.

Президент Володимир Зеленський повторив, що Україна може піти на перемовини з РФ тільки в тому випадку, якщо Москва піде на поступки Києву. Росія повинна вивести свої війська з окупованих українських територій.

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