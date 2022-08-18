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Україна піде на перемовини з РФ, якщо її війська вийдуть з окупованих територій – Зеленський

18 серпня 2022, 20:00

Київ не збирається змінювати своїх умов щодо можливого діалогу з Москвою.

Зеленський Росія
Зеленський провів перемовини з Ердоганом та Гутеррішем, однак його позиція щодо діалогу з Росією не змінилася / Колаж УНІАН

Україна може погодитися на перемовини з Росією тільки у тому випадку, якщо війська країни-агресора залишать українські території, які вони окупували. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє Суспільне, глава держави в четвер, 18 серпня, після зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом та генеральним секретарем ООН Антоніу Гуттерешем зробив заяву про те, що Київ готовий до перемовин з Москвою. Однак діалог може відбутися лише у тому випадку, якщо окупаційні війська РФ вийдуть із захоплених територій України.

"Перемови ни з Росією можливі тільки в тому випадку, якщо російські війська залишать незаконно окуповану територію України", - підкреслив Володимир Зеленський.

Візит Ердогана та Гутерріша в Україну

У четвер, 18 серпня, відбувся візит до України президента Туреччини Реджепа Ердогана та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша. Вони прибули до Львова, де провели перемовини з главою держави Володимиром Зеленським.

Спочатку у уьвівському Палаці Потоцьких пройшла двостороння зустріч Зеленського та Ердогана. Після цього відбулися тристоронні перемовини за участю Гутерріша.

Президент України Зеленський пізніше повідомив, що Київта ООН домовилися продовжувати співпрацю щодо зерновою ініціативи.

Зеленський та Ердоган обговорили можливість підписання угоди про "зернові коридори", питання незаконної та примусової депортації українців з окупованих РФ територій, звільнення з російського полону військовослужбовців ЗСУ та медиків, та ядерний тероризм з боку Росії в ситуації із захопленням окупантами Запорізької АЕС.

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