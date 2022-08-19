Крим - це Україна, на порядку денному демілітаризація та звільнення півострова - Данілов

Україна має намір звільнити Крим - Данілов / Колаж УНІАН

Кримський півострів - суверенна територія держави Україна. Наразі на порядку денному стоїть питання поетапної демілітаризації автономної республіки з її подальшим звільненням. Місцеві колабораціоністи і зрадники можуть пом'якшити для себе вирок у тому випадку, якщо нададуть СБУ цінну інформацію про військові об'єкти і техніку окупантів. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

У своєму Twitter-акаунті він написав про те, що Київ працює над питаннями демілітаризації та звільнення півострова Крим, який в 2014 році окупувала Росія.

"Крим є суверенною територією України. На порядку денному стоїть питання поетапної демілітаризації цієї території з подальшою її деокупацією", - зазначив Данілов.

Також Олексій Данілов підкреслив, що кримські зрадники можуть пом'якшити собі вирок, якщо нададуть СБУ цінні відомості. Йдеться про інформацію, пов'язану з військовими об'єктами і технікою російських окупаційних військ на півострові.

Ситуація у Криму

Міністр оборони Олексій Резніков раніше заявив, що Україна може застосовувати зброю Заходу по військових об'єктах РФ в окупованому Криму. США не проти таких дій Києва. Між Штатами і Україною існує домовленість про незастосування таких озброєнь по території Росії. На окуповані українські землі вона, безумовно, не поширюється.

Видання Politico опублікувало коментар представника Білого дому, який заявив, що Вашингтон визнає право України завдавати ударів по військових об'єктах в окупованому Криму західною зброєю. У Байдена назвали півострів суверенною територією України.

18 серпня у Криму знову пролунали вибухи. Жителі Керчі публікували відео, ймовірно, прольотів ракет. Пізніше повідомлялося, що сталися вибухи і на аеродромі Бельбек у Севастополі.

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