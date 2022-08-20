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Інсайдери в РФ запитують, коли закінчиться війна, а силовики заздрять ЗСУ - Грозєв

20 серпня 2022, 21:26

Журналіст Христо Грозєв розповів про настрої в Кремлі.

Володимир Путін, Христо Грозев
Володимир Путін, Христо Грозєв / скріншот

Журналіст-розслідувач Христо Грозєв заявив, що його інформатори з Росії різко змінили риторику щодо України.

В інтерв'ю Юлії Латиніної він зізнався, що спочатку вони заявляли про захоплення Києва за 3-4 дні, а зараз запитують, коли закінчиться війна.

Грозєв зазначив, що кремлівська еліта хоче домовитися із Заходом про забезпечення миру в Україні за спиною у Путіна.

"Спочатку на моє запитання про терміни війни вони (інсайдери з оточення глави Кремля – ред.) говорили про захоплення України за три-чотири дні. Потім про те, що вони там надовго і без перемоги не підуть. Згодом вони почали говорити, що не підуть з України, навіть якщо це означатиме кінець Росії – назад вже не можна. А зараз вони самі запитують мене, коли ж закінчиться війна?",- сказав журналіст.

За його словами, що російські силовики дійсно заздрять рівню професіоналізму та організації ЗСУ. Про це свідчить зміст поштової скриньки одного російського силовика.

"Вони (військові армії РФ – Ред.) жартують над Путіним, хвалять ЗСУ і українську пропаганду і кажуть: "От би у нас таке було. Але у нас у всьому бардак", – зазначає Грозєв.

Нагадаємо, раніше Христо Грозєв розповів, що російські олігархи стверджують, що Володимир Путін хворий. Найбагатші люди Росії бажають смерті президенту РФ.

Також повідомлялося, що колишній агент КДБ Борис Карпічков, який втік з Росії, вважає, що російський диктатор Володимир Путін "збожеволів" і "одержимий параноїдальними ідеями".

У президента РФ може бути цілий "букет" хвороб - рак, рання стадія деменції, хвороба Паркінсона, пухлина головного мозку і параноя, що зводить його з розуму.

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