Жодних компромісів з Росією, умова України - повернення земель у кордонах 1991 року - Данілов

В України є шанс перебити хребет російському "колосу на глиняних ногах" - Данілов / Колаж УНІАН

Україна не піде на будь-які поступки Росії, пов'язані з територіальними компромісами. Подібні кроки тільки відкладуть війну на майбутнє. Київ зацікавлений у звільненні всіх своїх територій і поверненні до міжнародно визнаних кордонів в рамках 1991 року. Саме сьогодні є шанс завдати нищівного удару по противнику. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

У своєму Twitter-акаунті чиновник написав, що Київ не погодиться на територіальні поступки Москві. Такі кроки тільки відкладуть війну на майбутнє. Мета України - повернення всіх своїх земель в рамках кордонів на 1991 рік.

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За його словами, тепер у Києва є шанс завдати нищівного удару по окупантах.

"Стосовно питання, в яких межах відновлення кордонів є метою України? Тільки повна деокупація до кордонів 1991 р. Будь-який територіальний компроміс з Кремлем, - це війна, відкладена на майбутнє. Саме сьогодні у нас є шанс перебити хребет російському "колосу на глиняних ногах", - підкреслив Олексій Данілов.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що ЗСУ потрібно більше зброї для боротьби з окупаційними військами Росії. За його словами, якщо на Заході хочуть перемоги України, потрібно надати більше зброї. Війна може піти вглиб Європи, яку, у тому числі, сьогодні захищає українська армія.

Колишній керівник МЗС Павло Клімкін вважає, що терміни завершення війни залежать від позиції Путіна. На думку дипломата, відхід глави Кремля навряд чи змінить ситуацію – політичні еліти у Москві вважають Україну ворожою державою.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, розмірковуючи про подальші дії України, сказав, що Київ розглядає можливість нанесення удару по Кримському мосту. На його думку, ворожа естакада, яку використовують окупанти для постачання своїх військ, повинна бути зруйнована. Подоляк припустив нові вибухи в окупованому Криму найближчими місяцями.

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