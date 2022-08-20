Росія в невигідному становищі: експерт розповів, чи є у РФ вихід з війни в Україні

Росія не може вести затяжну війну в Україні / Колаж УНІАН, Reuters

На сьогодні у Росії немає жодного варіанту виходу з війни в Україні, крім капітуляції. Про це в інтерв'ю Главреду розповів блогер, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

На його думку, Росія на даний момент не може реалізувати сценарій затяжної війни.

"Вона не може таку війну підтримувати-більше того, тоді саме Росія буде перебувати в невигідному становищі. Вона сьогодні не може постачати свої війська ракетною зброєю. Їй не вистачає танків і, щоб вийти з ситуації, вона знімає з консервації Т-62 1965 року. Вона вже не використовує старі радянські ракети Х-22, які раніше повністю замінювали Х-101, Х-55 і крилаті ракети "Калібр", коли вони стали дефіцитними. Тобто у неї закінчується вже і деяка радянська зброя. Росія не має і людського ресурсу, щоб забезпечувати компенсацію своїх втрат в Україні. Тому, якщо говорити раціонально, для неї немає іншого виходу, окрім як визнати капітуляцію", - говорить Коваленко.

І додає, що Росія ніколи не поводилася раціонально. За його словами, навіть повномасштабне вторгнення в Україну було нелогічним, тому що тієї кількості сил, які до 23 лютого були сконцентровані біля українських кордонів, не вистачало навіть для окупації і утримання тих територій, які вони планували захопити.

"Тому я не виключаю, що вона буде до останнього імітувати свою здатність утримувати захоплені території України, але, так чи інакше, час від часу, вона буде змушена демонструвати "жести доброї волі", - вважає Коваленко.

Зокрема, пояснює експерт, Росія незабаром може почати відступ в районі Ізюма, а також північному і північно-східному напрямку від Харкова.

"Я не виключаю, що саме там найближчим часом ми зможемо спостерігати, після звільнення Правобережної частини Херсонської області, деяке зміщення фронту і збільшення не тільки "сірої зони", а й контрольованих Україною територій. Також Я не виключаю Запорізький і Донецький напрямки - в деяких локаціях у РФ вже досить слабка оборона, тому ЗСУ можуть використовувати цей ресурс для здійснення контрнаступу", - зазначив Коваленко, уточнивши, що подальші дії РФ будуть залежати від ситуації.

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