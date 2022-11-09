У Росії клянчать перемовини в України: Захарова вибухнула "умовою" Кремля

Росія готова до "перемовин", враховуючи "реалії на поточний момент" - Захарова / Колаж Reuters, скріншот YouTube

Рупорка Міністерства закордонних справ країни-окупанта РФ Марія Захарова заявила, що Росія нібито готова до "перемовин" з Україною. Мовляв, Москва ніколи не відмовлялися їх вести. При цьому російська влада готова говорити з Києвом нібито "з урахуванням реалій на поточний момент".

Як повідомляє пропагандистське видання РИА Новости, вона розповіла про те, що Росія начебто "незмінно" готова до перемовин з Україною.

"Готовність Росії до перемовин залишається, підкреслю, незмінною", - сказала Захарова, коментуючи заяву представника Кабміну ФРН Крістіане Хофман про те, що Москва наразі до діалогу з Києвом не готова.

Більш того, вона стверджує, що Росія, мовляв, "ніколи не відмовлялася від перемовин". Але готова їх вести, мовляв, з "урахуванням реалій на поточний момент".

"Ще раз підкреслю, щоб це було в черговий раз усвідомлено "партнерами", ми як і раніше відкриті до перемовин, ми ніколи від них не відмовлялися, ми готові їх вести, зрозуміло, з урахуванням тих реалій, який складаються на поточний момент", - підкреслила Марія Захарова.

Перемовини України та Росії

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Україна повністю не відмовлялася від перемовин з Росією.

Позиція Києва залишається незмінною - для відновлення діалогу агресор Росія повинна вивести свої війська з усіх українських територій.

Заступник керівника МЗС РФ Сергій Руденко заявив, що Москва нібито готова до перемовин з Києвом.

Причому вже без попередніх умов. Для цього, за його словами, потрібна добра воля України.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що Росія проводить інформаційну кампанію. Її мета - змусити Київ піти на перемовини з Москвою. За його словами, кампанія Кремля є дуже тривожною.

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