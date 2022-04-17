У Росії десятки військових втекли з польових таборів, щоб не воювати з Україною

Солдати РФ біжать з тренувальних таборів / Reuters

Військові у Росії почали залишати польові табори, на яких йде навчання солдатів для відправки на війну проти України. У квітні понад 50 військових самовільно залишили пункти, оскільки не хотіли брати участь у бойових діях. Військова комендатура не може знайти тих, хто втік. Про це повідомив журналіст УНІАН Роман Цимбалюк.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він написав, що понад 50 росіян, які проходять військову службу у Збройних силах РФ за контрактом, у квітні самостійно вирішили покинути польові табори у Західному військовому окрузі, оскільки не захотіли брати участь у так званій "спеціальній військовій операції" проти України.читайте такожВоювати з Україною не готові: війська РФ думали атакувати з Придністров'я, але план провалився

"У зв'язку з небажанням брати участь у "спеціальній військовій операції" на території України, у квітні військовослужбовцями за контрактом було здійснено більше 50 випадків самовільного залишення польових таборів, які тимчасово розташовані на полігонах Західного військового округу", - зазначив Цимбалюк

Також він підкреслив, що військова комендатура не змогла розшукати або затримати будь-кого з російських військових, які втекли з полігону.

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Військові РФ відмовляються їхати на війну проти України

В березні 300 російських військових в Охтирському районі Сумської області вирішили не брати участь у бойових діях. Вони відмовилися від виконання наказу командування. Війська забрали свої 70 одиниць техніки і вирушили додому.

300 військовослужбовців з невизнаної Південної Осетії відмовилися воювати разом з російськими окупаційними військами проти України. Військові вважають, що їх кинули на війну вмирати. Вони склали зброю і повернулися додому. В анклаві збиралися розібратися в ситуації

Журналіст Роман Цимбалюк розповів, що ще близько 600 військових з Росії відмовилися брати участь у війні в Україні. Причому навіть під загрозою кримінальної відповідальності. Відмовників стало вже більше 2000.

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