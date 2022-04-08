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Понад 80% окупантів з окремих підрозділів РФ не хочуть далі воювати – Генштаб

8 квітня 2022, 21:31

Російські командири заборонили звільняти солдат після закінчення контрактів, бо їм не вистачає людей для війни проти України.

Понад 80% окупантів з окремих підрозділів РФ не хочуть далі воювати – Генштаб/ Reuters

Понад 80% солдатів з окремих підрозділів армії РФ, котрі брали участь у війні проти України, тепер не хочуть повертатися до бойових дій.

Зараз у противника великі проблеми з комплектуванням підрозділів, повідомляє Генштаб Збройних сил України.

"Ворог має значні проблеми з комплектуванням військових частин, що зазнали суттєвих втрат під час бойових дій на території України. За наявною інформацією, понад 80 відсотків особового складу деяких підрозділів, що були задіяні у війні, не бажає брати участь у подальших бойових діях", – йдеться у повідомленні.

Через недостачу сил для військової агресії проти України командири російських військових частин заборонили звільняти зі служби солдатів, у яких закінчилася терміни контрактів, до закінчення так званої "спеціальної військової операції".

Ракетний удар по вокзалу в Краматорську

У п’ятницю, 8 квітня, російські окупанти здійснили ракетний удар по залізничному вокзалу в Краматорську на Донеччині ракетою "Точка-У", коли там перебували близько 4 тисяч людей, котрі намагалися евакуюватися. Уже повідомлялося про 50 загиблих і 98 поранених.

За словами радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, удар по мирних жителях був спланованою атакою російських військ, адже вони прекрасно бачили, що били по цивільних.

На трагічну подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що "російські нелюди не залишають своїх методів – не маючи сил та сміливості протистояти нам на полі бою, вони цинічно знищують цивільне населення".

Пізніше про трагедію в Краматорську розповів журналіст Каналу 24, який став безпосереднім свідком російського ракетного удару. За словами журналіста, окупанти завдали удару в той самий момент, коли мирні жителі чекали поїзд і грілися на сонці.

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