У РФ заявили про атаку дронів на військовий аеродром під Москвою

Також повідомляється, що вночі дронами було атаковано Воронеж.

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У Щолково оголошували повітряну тривогу / Колаж: Главред, фото: google.com/maps, Вікіпедія

У ніч на 12 серпня біля військового аеродрому "Чкаловський" у підмосковному Щолково було чути звуки стрілянини. За попередніми даними, там збивали дрони.

Як пише Telegram-канал ASTRA, про атаку дронів на аеродром повідомили місцеві жителі і Z-канали. Про удар написав Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, опублікувавши відео зі звуками стрілянини.

"Вночі були стрілянина і вибухи на підмосковному аеродромі Чкаловський. За деякими даними, була атака БПЛА", - ідеться в повідомленні.

відео дня

За даними ASTRA, у Щолково оголошували повітряну тривогу.

Також повідомляється, що вночі дронами було атаковано Воронеж. Працювали сили ППО.

Офіційної інформації поки що немає.

Дивіться відео - У РФ поскаржилися на атаку дронів:

Аеродром Чкаловський - що про нього відомо Чкаловський - військовий аеродром у Московській області. Розташований за 31 км на північний схід від Москви, на південно-східній околиці міста Щолково. Заснований на початку 1930-х років. До 1990-х років мав найменування "Чкаловська". Як пише Вікіпедія, Чкаловський - аеродром 1 класу, здатний приймати літаки Ан-124, Іл-62, Іл-76, Ту-154 і всі більш легкі, а також гелікоптери всіх типів. На аеродромі базуються такі військові формування: 8-а авіаційна Червонопрапорна дивізія особливого призначення, у складі: 353-й авіаційний полк особливого призначення - Іл-76, Ан-12, Ан-26 і Ан-72;

354-й авіаційний полк особливого призначення - Л-410 , Ту-134 , Іл-18Д, Іл-62М, Ан-148;

206-а авіаційна база особливого призначення - вертольоти Мі-8;

ФБУ "Державна Авіакомпанія "223-й льотний загін"" - авіапідприємство для комерційних перевезень на військових літаках Іл-76МД, Ту-134А-3, Ту-154Б-2; а також: 1338-й випробувальний центр на різнорідній техніці (Іл-22М, Іл-80, Іл-82, Ту-214Р, Мі-8, Ан-12, Ан-26);

70-й окремий випробувально-тренувальний авіаційний полк особливого призначення - Іл-76. Цивільні повітряні судна приймаються на аеродромі лише за попереднім погодженням.

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