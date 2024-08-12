УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

У РФ заявили про атаку дронів на військовий аеродром під Москвою

Анна Ярославська
12 серпня 2024, 07:48
229
Також повідомляється, що вночі дронами було атаковано Воронеж.
Аєродром Чкаловский
У Щолково оголошували повітряну тривогу / Колаж: Главред, фото: google.com/maps, Вікіпедія

У ніч на 12 серпня біля військового аеродрому "Чкаловський" у підмосковному Щолково було чути звуки стрілянини. За попередніми даними, там збивали дрони.

Як пише Telegram-канал ASTRA, про атаку дронів на аеродром повідомили місцеві жителі і Z-канали. Про удар написав Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, опублікувавши відео зі звуками стрілянини.

"Вночі були стрілянина і вибухи на підмосковному аеродромі Чкаловський. За деякими даними, була атака БПЛА", - ідеться в повідомленні.

відео дня

За даними ASTRA, у Щолково оголошували повітряну тривогу.

Також повідомляється, що вночі дронами було атаковано Воронеж. Працювали сили ППО.

Офіційної інформації поки що немає.

Дивіться відео - У РФ поскаржилися на атаку дронів:

У РФ заявили про атаку дронів на військовий аеродром під Москвою

Аеродром Чкаловський - що про нього відомо

Чкаловський - військовий аеродром у Московській області. Розташований за 31 км на північний схід від Москви, на південно-східній околиці міста Щолково.

Заснований на початку 1930-х років. До 1990-х років мав найменування "Чкаловська".

Як пише Вікіпедія, Чкаловський - аеродром 1 класу, здатний приймати літаки Ан-124, Іл-62, Іл-76, Ту-154 і всі більш легкі, а також гелікоптери всіх типів.

На аеродромі базуються такі військові формування:

8-а авіаційна Червонопрапорна дивізія особливого призначення, у складі:

  • 353-й авіаційний полк особливого призначення - Іл-76, Ан-12, Ан-26 і Ан-72;
  • 354-й авіаційний полк особливого призначення - Л-410 , Ту-134 , Іл-18Д, Іл-62М, Ан-148;
  • 206-а авіаційна база особливого призначення - вертольоти Мі-8;
  • ФБУ "Державна Авіакомпанія "223-й льотний загін"" - авіапідприємство для комерційних перевезень на військових літаках Іл-76МД, Ту-134А-3, Ту-154Б-2;

а також:

  • 1338-й випробувальний центр на різнорідній техніці (Іл-22М, Іл-80, Іл-82, Ту-214Р, Мі-8, Ан-12, Ан-26);
  • 70-й окремий випробувально-тренувальний авіаційний полк особливого призначення - Іл-76.

Цивільні повітряні судна приймаються на аеродромі лише за попереднім погодженням.

Удари по РФ - останні новини

Політика Сполучених Штатів щодо питання зняття обмежень для ЗСУ на дальність ударів по території країни-окупанта Росії залежить від ситуації на полі бою. Важливо не давати окупантам завдавати ударів по Україні з позицій за російським кордоном. Про це заявив конгресмен від Демократичної партії Джиммі Панетта.

Події в Курській області показали, що дозвіл на використання Україною далекобійної зброї США та інших країн по території країни-агресора Росії може стерти так звані "червоні лінії" Путіна. Це, фактично, вже сталося, після заходу озброєних людей у Курську область РФ. Про це заявив президент Аналітичного центру "Політика" Олег Лісовий.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії дрони війна Росії та України атака дронів
Реклама

Головне за день

"Путіна змиє розпеченою смолою": операція на Курщині стане катастрофою для РФ – Мусієнко

"Путіна змиє розпеченою смолою": операція на Курщині стане катастрофою для РФ – Мусієнко

08:43 Світ
Операція в Курській області дозволила ЗСУ перехопити ініціативу на одній ділянці фронту - ISW

Операція в Курській області дозволила ЗСУ перехопити ініціативу на одній ділянці фронту - ISW

06:46 Україна
Чому РФ не відтягує сили через наступ на Курськ: експерт дав неочікувану відповідь

Чому РФ не відтягує сили через наступ на Курськ: експерт дав неочікувану відповідь

03:29 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Зеленський підписав указ про історичні землі України: що зміниться для Росії - Мусієнко 7233

Зеленський підписав указ про історичні землі України: що зміниться для Росії - Мусієнко

Приїхав до бабусі та загинув: російська ракета забрала життя 4-річного хлопчика 6268

Приїхав до бабусі та загинув: російська ракета забрала життя 4-річного хлопчика

Не окупація: стала відома реальна ціль операції в Курській області - ЗМІ 4158

Не окупація: стала відома реальна ціль операції в Курській області - ЗМІ

Потужний вибух і стовп густого диму над містом: росіяни скинули бомби на Суми 3079

Потужний вибух і стовп густого диму над містом: росіяни скинули бомби на Суми

Останні новини

08:43

"Путіна змиє розпеченою смолою": операція на Курщині стане катастрофою для РФ – Мусієнко

07:48

У РФ заявили про атаку дронів на військовий аеродром під Москвою

07:46

Навіть зачіску змінила: у Маші Єфросініної почалися особисті проблеми – деталі

06:46

Операція в Курській області дозволила ЗСУ перехопити ініціативу на одній ділянці фронту - ISW

06:25

Путіну зараз дуже болячеПогляд

Операція в Курській області надовго, на Росію чекають нові сюрпризи на інших напрямках – МусієнкоОперація в Курській області надовго, на Росію чекають нові сюрпризи на інших напрямках – Мусієнко
04:13

Наслідки можливі: чим обернеться для командування РФ прорив у Курській області

03:34

Лукашенко заговорив про розвал СНД на фоні боїв у Курську: що задумав диктаторВідео

03:29

Чому РФ не відтягує сили через наступ на Курськ: експерт дав неочікувану відповідь

03:04

Полетять сотні дронів і ракет: РФ готує удар по важливих будівлях у Києві - The Times

Реклама
01:30

Зірка "Піратів Карибського моря" розповіла про невиліковний розлад доньки

00:28

Бачили сильний дим і чули вибухи: у МАГАТЕ розповіли про пожежу на ЗАЕС

11 серпня, неділя
23:28

"Не має в Україні місця, де жити": в Олега Винника виправдалися за його втечу

23:03

"Де все МАГАТЕ?": у РФ забилися в істериці після того, як самі ж підпалили ЗАЕС

22:31

"Терміново вирізати!": жінка Бабкіна розповіла про серйозну проблему зі здоров'ям

22:10

Росіяни влаштували масштабну пожежу на ЗАЕС: що відомо

21:59

Несподіваний ефект: як бої в Курську вплинули на ситуацію на Харківщині - офіцер ЗСУ

21:19

РФ в паніці погрожує Україні "жорсткою відповіддю" через бої в Курській області

21:01

Росія може вивести значну частину військ з України: Мусієнко назвав напрямокВідео

20:44

900 днів війни: що змінилося в голові у Путіна?Погляд

20:41

"Що було в голові?": Козловський порівняв свіже фото зі служби з кадром з юності

Реклама
19:46

Дощі та грози, але не скрізь: у які регіони увірветься негода

19:38

Ганьба для Міноборони РФ: Росію викрили на брехні щодо ударів по Курській області - фото

19:11

Україна може взяти під контроль Курську АЕС і поставити жорсткі вимоги - МусієнкоВідео

18:58

Харківська операція захлинеться: Мусієнко заявив про створення буферної зони на КурщиніВідео

18:49

Рахунки зростуть до небес: які прилади "ніколи не залишають у режимі очікування"

18:49

Росія все частіше застосовує ракети КНДР по Україні: про що це свідчить

18:02

Олімпійська чемпіонка Магучіх зізналася, коли вийде заміжВідео

17:26

У РФ немає армії, усе найкраще - на Донбасі: Грозєв пояснив бої під Курськом

17:23

Зеленський підписав указ про історичні землі України: що зміниться для Росії - МусієнкоВідео

17:12

Потужний вибух і стовп густого диму над містом: росіяни скинули бомби на Суми

16:51

Німеччина має бути готова до війни: командувач дав невтішний сценарій

16:48

Гороскоп Таро на тиждень з 12 по 18 серпня: Діви - втратять гроші, Овнам - можливість

16:45

Не окупація: стала відома реальна ціль операції в Курській області - ЗМІ

16:32

Що обов'язково потрібно покласти під подушку 12 серпня: суворі прикмети

16:21

Стерли "червоні лінії": Україна може отримати дозвіл від Заходу на удари по РФ

16:08

СБУ системно відпрацьовує по складах зберігання КАБів ворога - експерт

15:57

Жданов заявив про політичну смерть Путіна: у лавах силовиків РФ серйозний розкол

15:53

Прямо на вулиці: автомобілі в Китаї масово "стають вагітними" - що сталосьВідео

15:53

Що буде зі світлом у серпні за умови спеки: у Міненерго дали прогноз, деталі

15:42

Сонячні +32 і нічні дощі: синоптик попередила про зміну погоди в Україні

Реклама
15:20

Зеленський жорстко відреагував на удар по Київщині: РФ використала ракету КНДР

15:18

Розрив дипвідносин між Україною та країнами Африки: Кулеба назвав цілі Малі і Нігеру

14:59

У Горлівці - "бавовна": куди прилетілоВідео

13:59

Приїхав до бабусі та загинув: російська ракета забрала життя 4-річного хлопчика

13:57

Уже цієї осені росармія "почне закінчуватися" - прогноз Жданова

13:02

ППО знищила понад пів сотні "шахедів": що відомо про наслідки атаки на Україну

12:59

Демонструє Путіну: Білорусь показує, як нібито перекидає танки у бік України

12:58

Жданов: операція в Курській області - непоганий хід, варто очікувати цікавих подій

12:55

Любовний гороскоп на тиждень з 12 по 18 серпня: Овнам - старе захоплення, Ракам - розчарування

12:23

"Кілька днів і як нова": Катя Осадча прийняла незвичайну аскезу

^
Мобілізація в Україні
На одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦКМіноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїУсе про шоу-бізнесНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти