У РФ заявили про атаку дронів на військовий аеродром під Москвою

У ніч на 12 серпня біля військового аеродрому "Чкаловський" у підмосковному Щолково було чути звуки стрілянини. За попередніми даними, там збивали дрони.
Як пише Telegram-канал ASTRA, про атаку дронів на аеродром повідомили місцеві жителі і Z-канали. Про удар написав Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, опублікувавши відео зі звуками стрілянини.
"Вночі були стрілянина і вибухи на підмосковному аеродромі Чкаловський. За деякими даними, була атака БПЛА", - ідеться в повідомленні.
За даними ASTRA, у Щолково оголошували повітряну тривогу.
Також повідомляється, що вночі дронами було атаковано Воронеж. Працювали сили ППО.
Офіційної інформації поки що немає.
Дивіться відео - У РФ поскаржилися на атаку дронів:
Аеродром Чкаловський - що про нього відомо
Чкаловський - військовий аеродром у Московській області. Розташований за 31 км на північний схід від Москви, на південно-східній околиці міста Щолково.
Заснований на початку 1930-х років. До 1990-х років мав найменування "Чкаловська".
Як пише Вікіпедія, Чкаловський - аеродром 1 класу, здатний приймати літаки Ан-124, Іл-62, Іл-76, Ту-154 і всі більш легкі, а також гелікоптери всіх типів.
На аеродромі базуються такі військові формування:
8-а авіаційна Червонопрапорна дивізія особливого призначення, у складі:
- 353-й авіаційний полк особливого призначення - Іл-76, Ан-12, Ан-26 і Ан-72;
- 354-й авіаційний полк особливого призначення - Л-410 , Ту-134 , Іл-18Д, Іл-62М, Ан-148;
- 206-а авіаційна база особливого призначення - вертольоти Мі-8;
- ФБУ "Державна Авіакомпанія "223-й льотний загін"" - авіапідприємство для комерційних перевезень на військових літаках Іл-76МД, Ту-134А-3, Ту-154Б-2;
а також:
- 1338-й випробувальний центр на різнорідній техніці (Іл-22М, Іл-80, Іл-82, Ту-214Р, Мі-8, Ан-12, Ан-26);
- 70-й окремий випробувально-тренувальний авіаційний полк особливого призначення - Іл-76.
Цивільні повітряні судна приймаються на аеродромі лише за попереднім погодженням.
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