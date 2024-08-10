Далекобійні удари ЗСУ по території Росії: у США назвали головну умову

Не можна дозволити Росії діяти з тилу і завдавати звідти ударів по території України, сказав журналістам конгресмен-демократ Джиммі Панетта.

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США змінюють свою політику щодо ситуації з далекобійними ударами по території Росії - конгресмен / Колаж: Главред, фото: 128 ОГШБр, Вікіпедія

Політика Сполучених Штатів щодо питання зняття обмежень для ЗСУ на дальність ударів по території країни-окупанта Росії залежить від ситуації на полі бою. Важливо не давати окупантам завдавати ударів по Україні з позицій за російським кордоном. Про це заявив конгресмен від Демократичної партії Джиммі Панетта.

В інтерв'ю Радіо Свобода він розповів про те, що в Штатах розуміють, "наскільки важливо не давати Росії можливості заховати свою зброю (яка б'є по Україні) за російським кордоном". І політика Вашингтона щодо цього питання вже змінюється.

"Ми починаємо бачити зміни в цій політиці, які базуються на розумінні того, як Росія діє з тилу. Ми маємо переконатися, що вони не можуть ховатися за лінією фронту. Якщо вони збираються здійснювати ці атаки - чи то артилерією, чи то КАБами, чи то ракетами, чи то наносити повітряні атаки, то ми повинні грати в обороні, а також частково переходити у наступ і проникати вглиб російської лінії фронту", - сказав політик.

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Коротко про російські КАБи / Інфографіка: Главред

На його думку, додаткова мобілізація в ЗСУ та допомога в розмірі 60 мільярдів доларів призведе до змін на лінії фронту.

"Ви були свідками цього під час операції в Росії. Тому, я вважаю, важливо не давати Росії можливостей для її постійних нападів на Україну. Тому, здебільшого, як і в будь-якому конфлікті, ви бачите зміну стратегій, зміну дозволів і озброєнь. І я думаю, що це буде продовжуватися, щоб добитися того, що ми дійдемо до моменту, коли умови на полі бою дадуть змогу реалізувати мирний план", - наголосив Джиммі Панетта.

Удари України по території Росії зброєю Заходу - головні новини:

Наприкінці травня на тлі відкриття окупантами нового фронту на півночі Харківської області США ухвалили рішення дозволити ЗСУ наносити удари з РСЗВ HIMARS по території Росії в прикордонні. Утім, далекобійні ракети ATACMS по РФ застосовувати не можна.

Пізніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що Штати дозволили бити по Росії американською зброєю. Журналісти газети Wall Street Journal написали, що крім HIMARS Україні дозволено застосовувати й інші артилерійські установки.

Що відомо про HIMARS HIMARS – американська високомобільна реактивна система залпового вогню, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки. Максимальна дальність системи залежить від використовуваного озброєння й складає 499 км ракетами PrSM. Підготовка до стрільби триває 1 хвилину завдяки тому, що стандартні реактивні снаряди постачаються в пускову установку одразу зарядженими у спеціальних пеналах, що містять 6 снарядів класу MLRS, 2 балістичні ракети PrSM або 1 ракету ATACMS, пише Вікіпедія.

Пізніше у Байдена уточнили, що Україна може застосовувати американську зброю не лише у Харківській області, а й на всьому прикордонні. ЗСУ мають право завдавати ударів у відповідь по РФ.

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