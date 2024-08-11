Стерли "червоні лінії": Україна може отримати дозвіл від Заходу на удари по РФ

Політолог запевняє, що коли в України буде дозвіл на удари західним озброєнням по військових об'єктах РФ, ескалація з боку агресора знизиться.

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Ситуація у Курській області показала, що залякування "червоними лініями" Путіна не працює / Колаж: Главред, фото: Командування ПС ЗСУ, скрін з відео

Події в Курській області показали, що дозвіл на використання Україною далекобійної зброї США та інших країн по території країни-агресора Росії може стерти так звані "червоні лінії" Путіна.

Це, фактично, вже сталося, після заходу озброєних людей в Курську область РФ, розповів в етері телеканалу FREEДОМ президент Аналітичного центру "Політика" Олег Лісний.

"Щоб бути об’єктивним, слід підкреслити: дозвіл на словах — це ні про що. До того ж, якщо ця зброя, беремо, приміром, вироблена у Сполучених Штатах, а зараз перебуває, умовно кажучи, у Німеччині і передана нам Берліном, то дозвіл отримати необхідно не від них, а від Сполучених Штатів. І ось тут у більшості випадків Україна якраз і звертаємося, і щодо ATACMS, і щодо всього, до Сполучених Штатів. Думаю, що першу скрипку все одно грають США. Це та країна, з якою потрібно домовлятися", - пояснює він. відео дня

Однак деякі союзники все ще залишають певні обмеження через побоювання ескалації. Лісний вважає, що попри це, рано чи пізно Україна таки отримає дозвіл. Адже Захід приймає концептуальні рішення, але часто із запізненням.

"Це рішення знизить ескалацію однозначно. Події в Курській області показали, що "червоні лінії" Путіна — це ні про що. Їхній перехід нічим не загрожує. І інший момент — моральний. Це гуманістичний крок, який дозволить зберегти дуже багато життів. Навіть життів росіян. Адже що швидше ця війна закінчиться, то швидше перестануть гинути люди", - додав він.

В будь-якому разі Україна повинна й надалі наполягати та переконувати партнерів у необхідності ухвалити це рішення, або ж запропонувати альтернативне. Наприклад, щоб Україна отримала дозвіл не на удари по всій території РФ, а виключно по аеродромах.

Хто такий Олег Лісний? Олег Лісний - український політолог, політичний коментатор, віце-президент аналітичного центру "Політика". До початку російської агресії цікавився виборчими процесами, психологією та правом.

Можливість України отримати дозвіл на удари західним озброєнням

Нещодавно конгресмен від Демократичної партії США заявив, що політика Сполучених Штатів щодо питання зняття обмежень для ЗСУ на дальність ударів по території країни-окупанта Росії залежить від ситуації на полі бою. Важливо не давати окупантам завдавати ударів по Україні з позицій за російським кордоном.

Напередодні очільник МЗС України Кулеба навів аргумент щодо дозволу на удари західним озброєнням по РФ. Україна повинна знищувати російські бомбардувальники до того, як вони скидають керовані авіабомби на українську територію, що значно послабить російський повітряний терор.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський пообіцяв продовжувати комунікацію з партнерами, зокрема, зі США, щоб отримати дозвіл на нанесення ударів у відповідь по російських аеродромах, звідки запускаються керовані авіабомби по території України.

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