У Росії висунули нахабну умову завершення війни: чого вимагає Москва

У Москві нібито не бачать сигналів від України про готовність "досягти суттєвого прогресу" у питанні мирного врегулювання.

https://glavred.net/world/v-rf-vydvinuli-nagloe-uslovie-zaversheniya-voyny-chto-trebuet-moskva-10766129.html Посилання скопійоване

У РФ зробили нову заяву щодо переговорів з Україною / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/GeneralStaff.ua

Головне із заяв Небензі:

Переговори між РФ та Україною наразі перебувають у глухому куті

Москва продовжить домагатися цілей "СВО"

Переговорний процес між країною-агресором РФ та Україною наразі перебуває у глухому куті.

Про це заявив постійний представник РФ при ООН Василь Небензя, передають російські пропагандистські ресурси.

відео дня

Виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН, він зробив неправдиву заяву про те, що сигналів від України про готовність "істотно просунутися" у питанні мирного врегулювання в Москві нібито не бачать.

При цьому представник МЗС РФ озвучив пропагандистські кліше про те, що Москва, мовляв, продовжуватиме домагатися цілей "СВО" доти, доки український президент Володимир Зеленський не виконає певні "умови", включаючи виведення ЗСУ з "російських регіонів".

Думка експерта про перспективи мирних переговорів

Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегій, зазначив, що якщо найближчим часом Київ і Москва не приступлять до повноцінних переговорів, Україні доведеться чекати наступної слушної нагоди для діалогу. За його прогнозом, такий шанс може з’явитися лише після завершення весняно-літньої фази наступу російських військ.

Експерт також вказав, що осінь може стати наступним вікном можливостей, особливо якщо Дональд Трамп активізує свої дії на тлі підготовки до виборів у Конгрес США. В іншому випадку країна ризикує зіткнутися з важкою зимою, а процес переговорів, ймовірно, відкладеться до весни наступного року.

Переговори про мир - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що під час свого візиту до Москви 9 травня передав кремлівському диктатору Володимиру Путіну інформацію від Володимира Зеленського про готовність українського президента до переговорів.

Нагадаємо, раніше помічник диктатора РФ Юрій Ушаков фактично проговорився про справжні наміри країни-агресора Росії щодо війни проти України та мирних переговорів. На це звернув увагу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Раніше Зеленський повідомив, що представники американського президента планують приїхати до Києва, графік візитів на весняно-літній період уже узгоджено.

Читайте також:

Про персону: Ігор Чаленко Ігор Олегович Чаленко — український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року. Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред