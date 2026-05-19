Українські дрони паралізують дії армії РФ - The Independent

Українська тактика ускладнює логістику армії РФ і заважає їй ефективно проводити наступальні операції.

Українські дрони паралізують дії армії РФ

Можливості України щодо нанесення ударів середньої дальності зросли з осені

Наразі вирішальну роль відіграють удари середньої дальності

Україна активізувала застосування безпілотників середньої дальності, що все помітніше впливає на ситуацію на фронті та створює серйозні проблеми для російських військ. Про це повідомляє The Independent з посиланням на українських чиновників та військових.

За даними видання, українські сили завдають ударів по російських системах ППО, об'єктах зв'язку та тилового забезпечення, розташованих на відстані від 30 до 180 кілометрів від лінії фронту. Така тактика ускладнює логістику армії РФ і заважає їй ефективно проводити наступальні операції.

Співрозмовники журналістів зазначають, що в останні місяці Україна суттєво збільшила кількість ресурсів, спрямованих на удари по військовій інфраструктурі на території Росії. В результаті українські дрони стали частіше вражати радіолокаційні станції, комплекси протиповітряної оборони, комунікаційні вузли, склади та важку військову техніку.

Командувач Силами безпілотних систем України Роберт Бровді заявив, що нові можливості далекобійних дронів дозволяють ефективніше долати російську оборону та атакувати важливі об’єкти, зокрема нафтову інфраструктуру далеко за межами лінії фронту.

За оцінкою української сторони, така стратегія поступово підриває стійкість російських тилів і змушує РФ перерозподіляти ресурси для захисту об'єктів у глибині своєї території.

"Наразі вирішальну роль відіграють удари середньої дальності", — підкреслив він.

У виданні зазначили, що за останні кілька місяців українські удари завдали найзначнішої шкоди російській нафтовій інфраструктурі з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

Аналітики повідомляли, що у квітні Росія скоротила видобуток нафти через атаки дронів на порти та нафтопереробні заводи, а постачання сирої нафти єдиним нафтопроводом, що залишився у Росії до Європи, було призупинено. Також ці атаки підняли бойовий дух в Україні після важкої зими.

Наскільки важливі удари середньої дальності

Польовий командир 7-го батальйону 414-ї окремої бригади безпілотних систем з позивним Кусто заявив, що можливості України щодо нанесення ударів середньої дальності значно зросли з осені.

"Ми розширили масштаби, збільшили кількість операторів і кількість використовуваних систем. Також збільшилася різноманітність доступних платформ", — поділився він із журналістами.

Кусто зазначив, що його підрозділ зосередився в основному на цілях, що знаходяться на відстані до 100 км від лінії зіткнення. За його словами, російські системи ППО є найбільш важливими цілями.

"Сам літальний апарат зазвичай пролітає близько 150 кілометрів від точки запуску, а потім починає пошук цілей у заданому районі", – додав він у розмові з журналістами.

Командир розповів журналістам, що в його підрозділі для ударів найчастіше застосовуються українські дрони середнього радіусу дії, такі як "Чаклун-В".

За словами Бровди, ручне керування забезпечує більшу точність, і що на кожне підтверджене знищення цілі зазвичай витрачається не більше трьох дронів. Він розповів журналістам, що цього року його війська знищили щонайменше 129 систем протиповітряної оборони на окупованих Росією територіях.

Крім того, Міністерство оборони України повідомляло, що у квітні українські війська завдали понад 160 ударів середньої дальності на відстані 120-150 км.

У виданні нагадали, що раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що з жовтня просування російських військ на полі бою сповільнилося. Аналітики вважають, що це пов'язано, зокрема, з ударами України середньої дальності.

Експерт Еміль Кастехелмі з фінської групи з аналізу конфліктів Black Bird зазначив у розмові з журналістами, що удари середньої дальності, можливо, не переламають хід війни, але становлять виклик, до якого російські війська повинні адаптуватися.

Як Україна використовує свої безпілотники — деталі

Україна запустила нову модель ведення війни: дроново-штурмові підрозділи, які об'єднують піхоту та безпілотні системи в єдину бойову мережу. Про це повідомили в Міноборони.

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні вже застосовуються дрони-перехоплювачі, здатні збивати реактивні безпілотники типу "Шахед". Про це повідомив заступник глави ОП Павло Паліса. Він зазначив, що результативність таких систем залежить від низки факторів — зокрема, від типу дрона, рівня підготовки операторів та погодних умов.

Раніше військовий експерт Владислав Селезньов повідомляв, що Росія здатна за добу виготовляти не більше 180 дронів, серед яких і ударні дрони "Шахед" та безпілотники-обманки.

Про джерело: The Independent The Independent – британська інтернет-газета. Вона була заснована в 1986 році як національна ранкова друкована газета. Отримавши назву "Інді", вона почала виходити як широкоформатна газета, а в 2003 році перейшла на таблоїдний формат. Останній друкований випуск вийшов у суботу, 26 березня 2016 року, залишивши лише онлайн-версію, повідомляє Вікіпедія.

