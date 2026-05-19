Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Українські дрони паралізують дії армії РФ - The Independent

Віталій Кірсанов
19 травня 2026, 19:41
google news Підпишіться
на нас в Google
Українська тактика ускладнює логістику армії РФ і заважає їй ефективно проводити наступальні операції.
Українські дрони паралізують дії армії РФ
Українські дрони паралізують дії армії РФ / Колаж: Главред, фото: 22-а окрема механізована бригада

Коротко:

  • Можливості України щодо нанесення ударів середньої дальності зросли з осені
  • Наразі вирішальну роль відіграють удари середньої дальності

Україна активізувала застосування безпілотників середньої дальності, що все помітніше впливає на ситуацію на фронті та створює серйозні проблеми для російських військ. Про це повідомляє The Independent з посиланням на українських чиновників та військових.

За даними видання, українські сили завдають ударів по російських системах ППО, об'єктах зв'язку та тилового забезпечення, розташованих на відстані від 30 до 180 кілометрів від лінії фронту. Така тактика ускладнює логістику армії РФ і заважає їй ефективно проводити наступальні операції.

відео дня

Співрозмовники журналістів зазначають, що в останні місяці Україна суттєво збільшила кількість ресурсів, спрямованих на удари по військовій інфраструктурі на території Росії. В результаті українські дрони стали частіше вражати радіолокаційні станції, комплекси протиповітряної оборони, комунікаційні вузли, склади та важку військову техніку.

Командувач Силами безпілотних систем України Роберт Бровді заявив, що нові можливості далекобійних дронів дозволяють ефективніше долати російську оборону та атакувати важливі об’єкти, зокрема нафтову інфраструктуру далеко за межами лінії фронту.

За оцінкою української сторони, така стратегія поступово підриває стійкість російських тилів і змушує РФ перерозподіляти ресурси для захисту об'єктів у глибині своєї території.

"Наразі вирішальну роль відіграють удари середньої дальності", — підкреслив він.

У виданні зазначили, що за останні кілька місяців українські удари завдали найзначнішої шкоди російській нафтовій інфраструктурі з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

Аналітики повідомляли, що у квітні Росія скоротила видобуток нафти через атаки дронів на порти та нафтопереробні заводи, а постачання сирої нафти єдиним нафтопроводом, що залишився у Росії до Європи, було призупинено. Також ці атаки підняли бойовий дух в Україні після важкої зими.

Наскільки важливі удари середньої дальності

Польовий командир 7-го батальйону 414-ї окремої бригади безпілотних систем з позивним Кусто заявив, що можливості України щодо нанесення ударів середньої дальності значно зросли з осені.

"Ми розширили масштаби, збільшили кількість операторів і кількість використовуваних систем. Також збільшилася різноманітність доступних платформ", — поділився він із журналістами.

Кусто зазначив, що його підрозділ зосередився в основному на цілях, що знаходяться на відстані до 100 км від лінії зіткнення. За його словами, російські системи ППО є найбільш важливими цілями.

"Сам літальний апарат зазвичай пролітає близько 150 кілометрів від точки запуску, а потім починає пошук цілей у заданому районі", – додав він у розмові з журналістами.

Командир розповів журналістам, що в його підрозділі для ударів найчастіше застосовуються українські дрони середнього радіусу дії, такі як "Чаклун-В".

За словами Бровди, ручне керування забезпечує більшу точність, і що на кожне підтверджене знищення цілі зазвичай витрачається не більше трьох дронів. Він розповів журналістам, що цього року його війська знищили щонайменше 129 систем протиповітряної оборони на окупованих Росією територіях.

Крім того, Міністерство оборони України повідомляло, що у квітні українські війська завдали понад 160 ударів середньої дальності на відстані 120-150 км.

У виданні нагадали, що раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що з жовтня просування російських військ на полі бою сповільнилося. Аналітики вважають, що це пов'язано, зокрема, з ударами України середньої дальності.

Експерт Еміль Кастехелмі з фінської групи з аналізу конфліктів Black Bird зазначив у розмові з журналістами, що удари середньої дальності, можливо, не переламають хід війни, але становлять виклик, до якого російські війська повинні адаптуватися.

Як Україна використовує свої безпілотники — деталі

Україна запустила нову модель ведення війни: дроново-штурмові підрозділи, які об'єднують піхоту та безпілотні системи в єдину бойову мережу. Про це повідомили в Міноборони.

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні вже застосовуються дрони-перехоплювачі, здатні збивати реактивні безпілотники типу "Шахед". Про це повідомив заступник глави ОП Павло Паліса. Він зазначив, що результативність таких систем залежить від низки факторів — зокрема, від типу дрона, рівня підготовки операторів та погодних умов.

Раніше військовий експерт Владислав Селезньов повідомляв, що Росія здатна за добу виготовляти не більше 180 дронів, серед яких і ударні дрони "Шахед" та безпілотники-обманки.

Більше новин:

Про джерело: The Independent

The Independent – британська інтернет-газета. Вона була заснована в 1986 році як національна ранкова друкована газета. Отримавши назву "Інді", вона почала виходити як широкоформатна газета, а в 2003 році перейшла на таблоїдний формат. Останній друкований випуск вийшов у суботу, 26 березня 2016 року, залишивши лише онлайн-версію, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
дрони шахід новини України новини України та світу Морські дрони атака дронів Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Реформа ЗСУ: Сирський назвав нові умови зарплат, мобілізації та звільнення з армії

Реформа ЗСУ: Сирський назвав нові умови зарплат, мобілізації та звільнення з армії

21:05Аналітика
Українські дрони паралізують дії армії РФ - The Independent

Українські дрони паралізують дії армії РФ - The Independent

19:41Україна
"Планують операції": Сирський зробив тривожну заяву про загрозу з Білорусі

"Планують операції": Сирський зробив тривожну заяву про загрозу з Білорусі

19:09Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 19 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 19 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці фермера у полі за 35 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці фермера у полі за 35 с

Експерти закликали ніколи не зрізати сухі стебла в саду - в чому причина

Експерти закликали ніколи не зрізати сухі стебла в саду - в чому причина

Наприкінці травня на три знаки зодіаку чекає щось фантастичне: хто у списку

Наприкінці травня на три знаки зодіаку чекає щось фантастичне: хто у списку

Гороскоп на завтра, 20 травня: Терезам - проблема, Водоліям - спокій

Гороскоп на завтра, 20 травня: Терезам - проблема, Водоліям - спокій

Останні новини

21:37

У Чехії обговорюють суворіші правила допомоги українцям - деталі

21:27

Для кого кінець травня стане початком нового життя: два знаки зодіаку

21:10

У Росії висунули нахабну умову завершення війни: чого вимагає Москва

21:05

Реформа ЗСУ: Сирський назвав нові умови зарплат, мобілізації та звільнення з армії

20:56

Не від слова куля: мовознавці пояснили, звідки пішла назва кульбаби

Компенсація за заручини і ризики для майна: юрист Цибко - про проблеми нового Цивільного кодексуКомпенсація за заручини і ризики для майна: юрист Цибко - про проблеми нового Цивільного кодексу
20:33

У Харкові директор ліцею "працевлаштовував" ухилянтів: СБУ викрила схему

20:01

Не перший і не останній: який поверх ідеальний для життя

19:59

Різке підвищення цін на проїзд у транспорті: киянам пояснили, як заощадити

19:57

Більшість помиляються роками: "окрошка" чи "холодник" - як сказати українською

Реклама
19:41

Українські дрони паралізують дії армії РФ - The Independent

19:10

"Примітивні страшилки": Коваленко висміяв заяви Наришкіна і удари з ЛатвіїПогляд

19:09

"Планують операції": Сирський зробив тривожну заяву про загрозу з Білорусі

19:09

Головна помилка при догляді за смородиною: чому кущ цвіте, а ягід немає

18:57

Пил більше не повернеться: простий спосіб позбавити від прибирання на тижніВідео

18:50

Росія намагалась приховати справжню історію Сум - в який міф роками вірили українціВідео

18:50

Дочка Кличка не називає свою маму Хайден Пенетьєрі "мамою": що сталося

18:41

Alyona Alyona посперечалася в Мережі щодо ТЦК: реперку "відправили" на фронт кухарем

18:40

Чому в огірків жовтіє та сохне листя: як розпізнати проблему і врятувати врожай

18:37

"Місто в небі": хмарочос-міст на висоті 250 метрів вразив туристівВідео

18:34

"Сміття" з кухні створить диво в саду: прості відходи врятують рослиниВідео

Реклама
18:17

ЗСУ прорвали оборону РФ: українські бійці вклинились на 3 км вглиб, що відомо

17:56

Засохлий жир зникне за лічені хвилини: як швидко очистити ручки плити

17:50

На Тернопільщині ввели нові "шумові обмеження": за що можуть покарати

17:32

Китай таємно навчав військових Росії для війни проти України – Reuters

17:31

Як подивитися бій Усика проти Верхувена на Київстар ТБ: інструкція для глядачів

17:27

225-й ОШП тримає один із найважчих напрямків фронту: БФ "Надія" та Валерій Дубіль посилюють полк Олега ШиряєваФото

17:24

Що обов’язково треба дати малині у травні: секрет великого врожаю ягід

17:13

Росія почала операцію проти Латвії: що задумав Кремль та яку пастку готують для Трампа

17:13

Як довго насправді яйця залишаються свіжими у холодильнику: відповідь точно здивує

16:53

Помідори ростимуть як на дріжджах: що додати у воду для поливу у травніВідео

16:50

Долар і євро раптово подешевшали: новий курс валют на 20 травня

16:40

Названо найрідкісніший колір очей у світі: мають лише 2% людей

16:35

Чому перед виходом з дому обов’язково треба присісти: як обдурити злих духів

16:16

Чому 20 травня не можна позичати гроші: яке церковне свято

15:46

На Львівщині прогримів вибух: чоловік підірвав бойову гранату біля стадіону

15:41

Скільки часу дитина можна користуватися гаджетами: відповідь спеціаліста

15:40

Попелиця зникне раз і назавжди: секретний трюк, який працює краще за хімію

15:23

Собака з "свинячим рильцем" здивувала людей: що показав ДНК-тестВідео

15:21

ЗСУ "рознесли" два нафтові об’єкти РФ, спалахнула пожежа: Генштаб розкрив деталі

15:14

Благодійний MHP Run4Victory Київ марафон об’єднав понад 7 тисяч людей та зібрав кошти на протезування ветеранів

Реклама
15:09

На волосині: Повалій опинилася на операційному столі, коли була при смерті

14:57

Гайтана виправдалася щодо скандалу та благодійного концерту

14:53

Які речі категорично заборонено залишати у раковині на ніч: перелік здивує

14:45

Новий рецепт окрошки на сметані: легендарний суп за 25 хвилин

14:41

Коли Петрів піст — у 2026 році буде вже за новим календарем

14:28

Електромобіль може втратити 31% запасу ходу: як врятувати батарею у спекуВідео

14:19

РФ вгатила ракетою по центру Прилук: є загиблі та десятки пораненихФото

14:13

Попит на сонячні панелі зростає: ціни можуть здивувати покупцівВідео

14:09

Зірка шоу "Зважені та щасливі" видалив зайву шкіру та показав фото "до" і "після"

14:05

"Завершення СВО просто необхідне": в Держдумі РФ зробили термінову заяву

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЛьвоваНовини ЧеркасиНовини ДніпраНовини РівногоНовини ТернополяНовини ЗапоріжжяНовини ЖитомираНовини Одеси

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти