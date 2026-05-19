На Тернопільщині ввели нові 'шумові обмеження': за що можуть покарати

Гучні звуки люди часто плутають із шумом ворожих безпілотників.

Шумові обмеження на Тернопільщині

Коротко:

У громаді на Тернопільщині ввели шумові обмеження

Вони діятимуть під час тривог і вночі

Поліція реагуватиме на порушення правил

18 травня у одній із громад Тернопільської області запровадили суворі обмеження для водіїв та власників гучної мототехніки. Такі заходи покликані мінімізувати рівень шумового навантаження в громаді. Про це повідомила пресслужба Підгороднянської ТГ.

Згідно з офіційним рішенням керівництва громади, на території населених пунктів Підгороднянської ТГ суворо заборонено експлуатацію:

транспортних засобів, які використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів типу "прямоток";

автомобілів та мотоциклів з іншими вихлопними системами, де відсутній шумопоглинач;

будь-якої гучної мототехніки, зокрема газонокосарок та бензопил.

Заборони діятимуть у разі оголошення сигналів "Повітряна тривога" та безпосередньо під час комендантської години.

Зазначається, що поліція оперативно реагуватиме на порушення та вживатиме відповідні заходи згідно з чинним законодавством України.

"Такі заходи покликані мінімізувати рівень шумового навантаження в громаді під час небезпеки, адже гучні звуки прямотоків та бензомоторів часто плутають із шумом ворожих безпілотників ("Шахедів"), що сіє паніку серед мирного населення та заважає роботі сил ППО", - йдеться у повідомленні.

Про джерело: Підгороднянська ТГ Підгороднянська ТГ - територіальна громада в Україні, в Тернопільському районі Тернопільської области. Адміністративний центр — с. Підгороднє. Площа громади — 130,6 км², населення — 7383 осіб (2020), пише Вікіпедія.

