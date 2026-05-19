ЗСУ "рознесли" два нафтові об’єкти РФ, спалахнула пожежа: Генштаб розкрив деталі

Марія Николишин
19 травня 2026, 15:21
Наразі ступінь завданих збитків уточнюється.
Удари ЗСУ по Росії / колаж: Главред

Головне:

  • Генштаб підтвердив ураження двох російських об’єктів
  • Пошкоджено великий НПЗ і нафтоперекачувальну станцію
  • Об’єкти забезпечують паливом військову інфраструктуру РФ

Сили оборони України упродовж 18 та 19 травня уразили НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" та НПС "Ярославль-3". Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Так, нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", який розташований у Кстово (Нижньогородська обл.), було уражено 18 травня. Внаслідок ударів зафіксовано пожежу на території підприємства. Масштаби наразі збитків уточнюються.

В Генштабі додають, що НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств РФ. Потужність переробки становить близько 17 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне, що використовується для забезпечення потреб російських окупаційних військ.

Водночас нафтоперекачувальну станцію "Ярославль-3" у районі населеного пункту Семибратово Ярославської області було уражено 19 травня. Зараз ступінь завданих збитків уточнюється.

"Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для зниження воєнно-економічного потенціалу ворога та повного припинення збройної агресії РФ проти України", - йдеться у повідомленні.

НПЗ / Інфографіка: Главред

Удари по цілях в Росії

Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді говорив, що Україна продовжує нарощувати удари по цілях у глибині території Росії.

За його словами, відстань у 1 500–2 000 кілометрів від лінії фронту більше не є безпечним тилом для РФ.

Він додав, що одним із ключових пріоритетів залишаються об'єкти нафтогазової інфраструктури.

Роберт Бровді "Мадяр"
Роберт Бровді "Мадяр" / Інфографіка: Главред

Удари ЗСУ по Росії - останні новини України

Як повідомляв Главред, українські захисники провели результативні удари по низці російських військових об’єктів упродовж 17 травня та в ніч проти 18‑го. Одним із ключових епізодів стало ураження протидиверсійного катера проєкту "Грачонок" у районі Каспійська.

Також Сили оборони України завдали серії ударів по військово-промисловій інфраструктурі та критичних об’єктах Російської Федерації, зокрема в Московській області. Серед уражених цілей — підприємство мікроелектроніки "Ангстрєм" у Зеленограді та насосна станція "Солнечногорская", яка забезпечує функціонування кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви.

Президент Володимир Зеленський говорив, що українська армія має намір посилити інтенсивність ударів по стратегічних об'єктах на території Росії у відповідь на російські масовані атаки по українських житлових кварталах.

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

