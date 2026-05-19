РФ вгатила ракетою по центру Прилук: є загиблі та десятки поранених

У місті зазнав руйнувань торговий центр "Епіцентр".

Удар по Прилуках

РФ завдала ракетного удару по центру міста Прилуки Чернігівської області. Внаслідок атаки загинуло дві людини, ще 21 отримала поранення. Про це повідомив керівник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус та ДСНС.

"Близько 10 ранку росіяни вдарили балістичною ракетою по центру Прилук. Під ударом - одне із підприємств", - розповів Чаус.

Він додав, що поруч із місцем прильоту пошкоджено торговельний центр, супермаркет і пожежна техніка. Рятувальники зазначли, що у складському приміщенні торговельного центру виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.

"На жаль, уже зараз відомо про двох загиблих людей. Щонайменше 17 поранених. Серед них 14-річна дитина. Медики надають усім необхідну допомогу", - додав керівник ОВА.

Заява компанії "Епіцентр"

У компанії "Епіцентр" підтвердили, що вибухова хвиля майже повністю знищила задню стіну будівлі. Після удару також виникла пожежа.

"Поранення отримали двоє наших співробітників. На щастя, загрози їхньому життю немає. Ми постійно на зв’язку з постраждалими та надаємо всю необхідну допомогу... Росія знову б’є не по військових об’єктах, а по мирним людям. По місцях, куди вони приходять працювати, купувати товари для дому та життя. Ми вдячні рятувальникам, медикам і всім службам, які працюють на місці атаки", - йдеться у повідомленні Епіцентру.

