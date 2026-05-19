'Планують операції': Сирський зробив тривожну заяву про загрозу з Білорусі

Сирський попередив про можливе розширення бойових дій та зростання загроз з північного напрямку, зокрема з території Білорусі.

Сирський зробив тривожну заяву про загрозу з Білорусі

Російський Генштаб активно планує наступальні дії з півночі

Нові операції ворога з Білорусі призведуть до збільшення фронту

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський попередив про можливе розширення лінії фронту через загрозу з боку Білорусі. Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю виданню "Мілітарний".

Він заявив, що існує тенденція до розширення лінії фронту. Він також нагадав про останні дані української розвідки та заяви президента Володимира Зеленського щодо загрози з боку Білорусі, зокрема можливості проведення Росією операцій проти України з північного напрямку з боку Білорусі.

"Це реально, ми знаємо ці дані. Про те, що російський Генштаб зараз активно прораховує і планує операції наступальних дій з півночі. Це значить, фронт ще збільшиться", - повідомив він.

Чи є загроза наступу з Білорусі

Як писав Главред, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в коментарі для ТСН заявив, що нинішню активність на білоруському напрямку не варто сприймати лише як демонстративні дії.

За його словами, наразі в Білорусі перебувають близько 2000–2200 російських військових, переважно спеціалісти з ППО, РЕБ та обслуговування авіації, а не бойові ударні підрозділи.

Аналітик нагадав, що у 2022 році наступ з півночі здійснювало угруповання чисельністю близько 40 тисяч військових, тоді як сухопутні сили Білорусі налічують приблизно 14 тисяч осіб. Тому повторення сценарію нового масштабного наступу на Київ він вважає малоймовірним.

Водночас Коваленко зазначив, що попри відсутність потужного ударного угруповання ситуація на північному напрямку все ж може загострюватися за іншим сценарієм. На його думку, російські сили можуть вдатися до локальних провокацій, спроб заходу в прикордонні села та посилення інформаційного тиску вздовж білоруського кордону.

"По північному кордону. Таких сил вистачає і ресурсу Білорусі також вистачає, щоб здійснювати такі провокації… Якщо буде необхідність, то ми зможемо стріляти власною зброєю. Тому відповідь буде", - резюмував Коваленко.

Нагадаємо, що РФ готується до наступу на Київ з території Білорусі, а Володимир Зеленський попереджав про ризики ударів не лише по Чернігівському, а й по Київському напрямку, через що українське командування вже посилює оборону північного кордону. У Києві заявили про наявність даних щодо контактів Кремля з Лукашенком. Ставка готує окремий план реагування.

Як раніше повідомляв Главред, РФ перекидає МіГ-31К до Білорусі на тлі спільних ядерних навчань із Мінськом, що може спричинити часті повітряні тривоги по всій Україні через загрозу запусків гіперзвукових ракет. Моніторингові канали вже фіксують посилену активність авіації. Навчання триватимуть щонайменше до 30 травня.

Також, у ДПСУ раніше попереджали про активність з боку Білорусі біля кордону з Україною та підготовку логістичних маршрутів і полігонів, які Росія може використати для нового загострення ситуації на півночі. Українська розвідка та прикордонники постійно відстежують переміщення військ. У ДПСУ наголосили, що сценарій 2022 року більше не стане несподіванкою.

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

