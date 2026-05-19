Гайтана виправдалася щодо скандалу та благодійного концерту

Співачка Гайтана висловилася щодо благодійного концерту.

https://glavred.net/starnews/gaytana-opravdalas-za-skandal-i-blagotvoritelnyy-koncert-10766000.html Посилання скопійоване

Гайтана виправдалася за скандал / колаж: Главред, фото: instagram.com, Гайтана

Коротко:

У чому звинуватили Гайтану

Що вона сказала

Українська співачка Гайтана, яка нібито відмовилася виступити безкоштовно на благодійному концерті і запросила астрономічну суму за одну пісню, зробила заяву щодо скандалу.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

відео дня

За словами артистки, вона вирішила прокоментувати ситуацію, оскільки з нею особисто "ніхто не спілкувався".

"Не було повноцінного дзвінка або обговорення проекту, його місії, організаторів, формату або цілей збору коштів. Комунікація обмежилася коротким повідомленням моєму концертному директору без будь-яких деталей. У листуванні навіть не йшлося про підтримку ЗСУ", - каже вона.

Гайтана показала листування / Фото Instagram/gaitanamusic

Вона також додає, що за роки війни з'явилося багато псевдоблагодійних ініціатив, де за "красивими словами часто ховається звичайний комерційний інтерес". "У мене вже був негативний досвід, коли організатори заявляли про "благодійність", а потім виявлялося, що йшлося про заробіток для учасників проєкту", — ділиться співачка.

Також, за її словами, сума, озвучена в листуванні, була стандартною робочою відповіддю концертного директора на неповний запит без необхідних деталей і включала стандартний гонорар, витрати на музикантів, переїзди тощо. "Це не було вимогою гонорару за благодійність для ЗСУ, як зараз це намагаються подати в заголовках", - засмучується вона.

Гайтана виправдалася щодо гонорару / Фото Instagram/gaitanamusic

"Зі мною ніхто не зв'язався особисто, а моїй команді не пояснили детально ні ідею проєкту, ні його мету, формат допомоги або те, кому саме вона має бути спрямована", - додає Гайтана.

Зазначимо, напередодні український гуморист Антон Тимошенко повідомив, що українська співачка Гайтана відмовилася виступити безкоштовно на благодійному концерті та запросила астрономічну суму за одну пісню.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що учасник популярного розважального шоу, в якому учасники борються із зайвою вагою, Вадим Бойко (Боча) показав результати свого схуднення та пластичної операції.

Раніше також відома українська співачка Аліна Гросу, яка нещодавно стала мамою хлопчика, показала фото зі своїм сином, відзначивши таким чином день сім'ї.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Гайтана Гайтана-Лурдес Ессамі — українська співачка та авторка пісень конголезького походження, яка поєднує у своїй творчості манеру соул-виконання з танцювальною стилістикою пісень, що містять елементи джазу, блюзу, фанк-, соул- та фольк-музики. Авторка більшості власних пісень.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред