Запроданка Повалий розповіла про те, як потрапила на операційний стіл.

Таїсія Повалій знову розповіла слізну історію

Що сталося з Повалій

Чому вона була при смерті

Співачка-зрадниця Таїсія Повалій, яка нещодавно у сльозах розповіла про те, що її єдиний син більше не хоче з нею спілкуватися через її любов до терористичної Росії, опинилася при смерті на операційному столі.

Правда, це сталося багато років тому, коли вона завагітніла вдруге, пишуть російські пропагандисти.

За словами зрадниці, після народження першого сина Дениса, Повалій завагітніла вдруге, але вагітність виявилася позаматковою.

"Я лягла під ніж хірурга. Через рік після народження сина у мене була позаматкова вагітність. Мене винесли з дому на ношах без свідомості. Швидка привезла мене до лікарні, і я прокинулася, коли мені робили пункцію. Я в житті ніколи так не раділа, коли лікар сказав, що мене потрібно терміново покласти на операційний стіл. Раділа, бо було нестерпно боляче, я втрачала свідомість і відключалася", — заявила Повалій, яка вкотре не шкодує слізливих історій про своє життя.

Вона також розповідає, що коли артистка прокинулася після наркозу, лікар приголомшив її зізнанням: "Дівчинко, ти народилася в сорочці. Ще дві години, і ми б тебе не врятували".

У результаті на животі співачки з'явився величезний поперечний шов, адже коли все сталося, медикам було не до естетики — йшлося про життя і смерть. "Мені тоді видалили трубу, вона у мене лопнула, і вся кров текла в черевну порожнину, я могла померти від цього", — поділилася Повалій.

Про особу: Таїсія Повалій Таїсія Повалій — радянська та російська співачка. Колишня народна артистка України (позбавлена звання у 2015 році), народна артистка Інгушетії (2012). З 2012 по 2014 рік — народний депутат України від "Партії регіонів". З вересня 2022 року перебуває під санкціями України, повідомляє "Вікіпедія".

