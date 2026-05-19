ЗСУ прорвали оборону РФ: українські бійці вклинились на 3 км вглиб, що відомо

Сили оборони України проводять активні контратаки на низці напрямків фронту, зокрема на півдні Донеччини та в районі Покровська, зазначив Братчук.

https://glavred.net/front/vsu-prorvali-oboronu-rf-ukrainskie-boycy-vklinilis-na-3-km-vglub-chto-izvestno-10766078.html Посилання скопійоване

ЗСУ прорвали оборону РФ на кількох напрямках - що відомо / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха, 17, окрема танкова Криворізька бригада ім. Костянтина Пестушка

Про що йдеться у матеріалі:

Українські воїни провели успішні контратаки на кількох напрямках

Росіяни щодня втрачають на фронті близько тисячі солдатів

Окупанти намагаються штурмувати Покровськ, Гришине та Родинське

Сили оборони України продовжують не лише стримувати російський наступ, а й проводити успішні контратаки на окремих ділянках фронту. Зокрема на деяких ділянках фронту українські військові змогли вклинитись в оборону окупантів на 3 кілометри. Про це заявив речник Української добровольчої армії (УДА) Сергій Братчук в ефірі FREEДOM.

За його словами, російські війська на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках зіткнулися з серйозними труднощами через ефективні українські контратаки.

відео дня

Він також зазначив, що на Покровському напрямку Сили оборони змогли провести не лише локальні тактичні контрдії, а й більш глибокі, проривного характеру операції. З міркувань безпеки точні локації він не уточнював.

"На деяких локаціях нашим силам вдалося вклинитися на 3 км у глибину оборони російських окупантів. І операція триває", — вказав він.

Покровськ / Інфографіка: Главред

За його словами, українські підрозділи також здійснюють контратаки в районах Костянтинівки, Лимана та Мирнограда. Водночас російські війська намагаються активно тиснути в районі Покровська, зокрема атакують Гришине та Родинське, а також прагнуть прорватися до Костянтинівки й закріпитися там, щоб розширити плацдарм для подальшого просування на Донеччині.

Братчук додав, що Сили оборони систематично завдають ударів по логістичних вузлах і шляхах постачання противника на цьому напрямку, у тому числі в глибокому тилу окупованих територій. Це, за його словами, знижує інтенсивність бойових дій і ускладнює можливості російських військ продовжувати наступальні операції.

"Найближчим часом росіяни активність на фронті зменшувати не будуть, це очевидно. Однак проблемою для них стало зокрема й поповнення втрат, які вони несуть. Щоденні втрати ворога стабільно сягають тисячі осіб убитими та пораненими. Це важкі втрати для росіян, вони змушені використовувати свої резерви стратегічного характеру для інших цілей, закривати свої проломи, а не намагатися прорватися до нас", — резюмував він.

Які плани РФ на літній наступ - Паліса

Як писав Главред, заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса в інтерв’ю 24 каналу заявив, що у 2026 році російські війська зосередять основні зусилля на спробах вийти до адміністративних кордонів Донецької області.

За його словами, окупанти також намагатимуться розвивати наступальні дії на Запорізькому напрямку, зокрема в районі стику Дніпропетровської та Запорізької областей. Водночас він зазначив, що російське командування регулярно коригує свої плани, насамперед щодо термінів реалізації поставлених завдань.

"Зараз жодного дедлайну вони не виконали", - зазначив він.

Паліса також висловив сумнів у тому, що армії РФ вдасться до початку вересня досягти адміністративних меж Донецької області, як цього вимагає російське керівництво. На його думку, окупанти можуть не виконати це завдання навіть до кінця року.

Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Як раніше повідомляв Главред, українські спецпризначенці провели успішний штурм і вибили окупантів із укріплень у Степногірську на Запорізькому напрямку, взявши під контроль ключові об’єкти населеного пункту. Операція відбувалася із застосуванням аеророзвідки та точкового вогневого ураження. У ГУР не виключають нових спроб росіян повернути втрачені позиції.

На Гуляйпільському напрямку російське командування кинуло у бій одну з найагресивніших дивізій, а посилення штурмів РФ біля Гуляйполя свідчить про спробу окупантів прорвати українську оборону на півдні. Водночас Сили оборони перехоплюють тактичну ініціативу та завдають ударів по ворожих позиціях поблизу Степногірська і Чарівного.

Зазначимо, що аналітики ISW раніше повідомляли про успіхи ЗСУ одразу на кількох напрямках фронту, зокрема поблизу Лимана, Костянтинівки та на Харківщині. Українські військові також повернули контроль над Одрадним і просунулися у районі Іванопілля. У ISW наголошували, що удари дронів та контратаки суттєво ускладнюють росіянам використання бронетехніки.

Інші новини:

Про персону: Сергій Братчук Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України. Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі. Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації. Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред