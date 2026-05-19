Дочка Кличка не називає свою маму Хайден Пенетьєрі "мамою": що сталося

11-річна дочка колишньої дівчини українського боксера Володимира Кличка Хайден Панеттьєрі, Кая, називає свою маму "Брітні" на честь однієї з культових ролей актриси.
Про це вона розповіла в понеділок у програмі "CBS Mornings", - пише Page Six.
Коли дівчинка вперше так сказала, "Панеттьєрі знадобилася секунда", щоб зрозуміти, що Кая має на увазі свою героїню з фільму "Добейся успіху", Брітні Аллен.
"Я зрозуміла, що вона говорить про "Добейся успіху", тому що її друзі — фанати цього фільму", — розповіла 36-річна зірка серіалу "Нешвілл" Гейл Кінг.
"Я подумала: "О Боже!" — згадувала Панеттьєр, перш ніж захоплено додати, що тепер Кая хоче, щоб вона "спілкувалася по Zoom зі своїми друзями".
Номінантка на "Золотий глобус" пожартувала: "Тепер я крута!"
Панеттьєрі поділилася цією історією, описуючи свої "прекрасні стосунки" з Каєю, яка живе в Україні зі своїм батьком — і колишнім нареченим Панеттьєрі — Володимиром Кличком.
"Я літаю туди так часто, як можу", — уточнила зірка серіалу "Герої". "Я постійно спілкуюся з нею по FaceTime. Зараз їй 11 років, і вона все частіше називає мене мамою".
Минулого тижня Панеттьєрі спростувала чутки про те, що вона "кинула" дитину, в емоційному епізоді подкасту Джея Шетті "On Purpose".
Панеттьєрі відмовилася від опіки над Каєю у 2018 році.
Колишня зірка мильних опер наполягала на тому, що твердження про те, що вона "просто віддала б свою дитину і змирилася б з цим, розриває серце" і "далеке від істини".
Про особу: Хайден Панеттьєрі
Хайден Панеттьєрі — американська актриса і співачка. У 11 років отримала премію молодого актора за роль Шеріл Йост у діснеївському фільмі "Згадуючи титанів". Другу премію вона отримала за роль Клер Беннет у серіалі "Герої". З 2012 по 2016 рік вона грала роль співачки Джульєтти Барнс у телесеріалі "Нешвілл", яка принесла їй номінації на премію "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль другого плану у 2012 та 2013 роках.
З 2009 року Хайден зустрічалася з боксером Володимиром Кличком, а їхні заручини відбулися у 2013 році. У серпні 2018 року стало відомо, що пара розлучилася.
У колишньої пари є дочка — Кайя-Євдокія Кличко
