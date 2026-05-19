Наступ з Білорусі: генерал СБУ розповів, до чого готуватися

Важливе із заяв Ягуна:
- Великі скупчення сил у прикордонних лісах швидко будуть виявлені
- Потенційні загрози для України можуть бути обмеженими
За словами Віктора Ягуна, генерал-майора запасу СБУ та директора Агентства з реформування сектору безпеки, Білорусь не буде направляти війська через болота на територію України.
Будь-які великі скупчення сил у прикордонних лісах швидко будуть виявлені сучасними засобами спостереження, включаючи дрони та тепловізори, тому таємні переміщення великих угруповань неможливі, цитує його УНІАН.
Експерт прокоментував нещодавні обмеження для громадян на відвідування лісів у 19 районах країни, пов'язуючи їх, найімовірніше, з навчаннями щодо роботи з тактичною ядерною зброєю, яку розміщують у Білорусі російські сили. За його словами, боєголовки контролюються Росією, а маневри покликані відпрацювати взаємодію з білоруськими військами, а не підготовку до наступу на Україну.
Ягун підкреслив, що потенційні загрози для України можуть бути обмежені дорогами, а не болотами, і зачіпати, насамперед, Волинську, Рівненську та Житомирську області. Там можливі розвідувально-диверсійні дії, спрямовані на відволікання українських сил від більш критичних напрямків на сході та півдні.
Що стосується атомної електростанції в Рівненській області, експерт зазначив, що вона захищена, проте близькість до кордону та приклади подібних інцидентів в інших країнах роблять її вразливою. За його словами, навіть невеликі провокації поблизу АЕС можуть мати серйозні наслідки, що підкреслює небезпеку конфлікту.
Загалом Ягун констатував: ознак підготовки Білорусі до повномасштабної війни проти України на даний момент немає. Йдеться лише про можливі провокації та демонстрацію сили.
Оцінка загрози для Києва та Житомира
Експерти у сфері військової справи вважають, що збройні сили Білорусі наразі не здатні провести великомасштабний наступ і мають обмежену оперативну ефективність.
При цьому, посилаючись на дані розвідки, засновник підрозділу KRAKEN Костянтин Немічев зазначає, що Росія може розробляти сценарії дій з території Білорусі, задіюючи свої війська спільно з білоруськими підрозділами.
Раніше Лукашенко виступив із заявою про закінчення війни в Україні. Самопроголошений президент Білорусі вважає, що закінчення війни залежить від одного світового лідера.
Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що Росія могла б завдати удару по резиденції Зеленського. За словами Лукашенка, у Росії є всі технічні можливості для нанесення удару по резиденції Зеленського під час його перебування там.
Нагадаємо, Главред писав, що Лукашенку приснилося, що війна в Україні почалася через погане ставлення до російськомовного населення, яке нібито "пригноблювали, вбивали, цькували".
Про персону: Віктор Ягун
Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.
