У Черкасах злетять ціни на проїзд: що буде з тарифами у тролейбусах і маршрутках

У Черкасах обговорюють можливе підвищення тарифів на проїзд у тролейбусах на тлі зростання витрат на утримання транспорту, зазначив мер Бондаренко.

Новини Черкас - що буде з тарифами у тролейбусах і маршрутках

У Черкасах триває дискусія щодо можливого підвищення вартості проїзду в міському електротранспорті, зокрема тролейбусах. Водночас підняття проїзду у приватних маршрутках зросте до 25 гривень за поїзду вже від завтра, 20 травня. Про це повідомляє "Суспільне Черкаси" та "Прочерк".

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко під час пресбрифінгу заявив, що фактична собівартість однієї поїздки у тролейбусі становить близько 50 гривень.

"Ми вивчимо це питання, на мою думку воно неоднозначне. Вивчимо, скільки місто отримає економії, якщо вартість проїзду підніметься. Собівартість поїздки на тролейбусі становить близько 50 гривень", - вказав він.

За його словами, на утримання тролейбусного парку місто щороку витрачає понад 130 мільйонів гривень.

Він зазначив, що серед членів виконкому наразі немає єдиної позиції щодо підвищення тарифів на проїзд, тому це питання продовжують обговорювати. За підсумками розрахунків влада планує винести на розгляд виконкому конкретні цифри щодо можливих бюджетних заощаджень у разі зміни вартості проїзду.

Також Бондаренко повідомив про наміри оновити тролейбусний парк у Черкасах.

У проєкті рішення про підвищення тарифів зазначається, що причиною перегляду цін стало зростання собівартості перевезень через підвищення мінімальної зарплати, вартості електроенергії та запасних частин.

Водночас видання "ПроЧерк" повідомляє, що у приватних маршрутках Черкас уже з наступного дня вартість проїзду зросте до 25 гривень незалежно від способу оплати — готівкою чи банківською карткою.

Нагадаємо, у різних містах України почалося масове подорожчання проїзду в маршрутках. Експерти вже називають цей процес неминучим через стрімке зростання цін на пальне та витрат перевізників.

Також раніше повідомлялося, що у Києві планують підвищити вартість проїзду до 30 гривень, а економічно обґрунтований тариф у метро вже перевищує 60 гривень за поїздку. У КМДА пояснюють перегляд цін витратами на електроенергію, зарплати працівникам та утримання транспортної інфраструктури.

Як раніше повідомляв Главред, у Дніпрі готували підвищення тарифів у маршрутках до 25 гривень через різке подорожчання дизельного пального після стрибка цін на світовому ринку. Перевізники попереджали про можливе скорочення автобусів на маршрутах. У міськраді тоді заявляли, що остаточна вартість залежатиме від ситуації з паливом.

Про джерело: "Суспільне" Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

