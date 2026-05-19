Alyona Alyona посперечалася в Мережі щодо ТЦК: реперку "відправили" на фронт кухарем

Дискусія розгорілася в соціальній мережі Threads, де співачка опублікувала допис про необхідність відповідальності та участі чоловіків у захисті країни.

Alyona Alyona вступила в суперечку в мережі щодо ТЦК

Українська реперка Alyona Alyona опинилася в центрі гучної дискусії після своїх висловлювань про мобілізацію та роботу ТЦК. Виконавиця різко висловилася на адресу чоловіків, які ухиляються від служби під час війни, заявивши, що не збирається виправдовувати тих, хто уникає виконання військового обов'язку.

Обговорення розгорілося в соціальній мережі Threads, де співачка опублікувала пост про необхідність відповідальності та участі чоловіків у захисті країни. За словами артистки, страх перед мобілізацією не може бути виправданням в умовах війни.

На публікацію відреагував користувач, який представився військовослужбовцем з десятирічним досвідом служби. Він піддав критиці позицію реперки, зазначивши, що вона закликає інших йти в армію, хоча сама не має військового досвіду. Після цього в коментарях розгорнулася жвава полеміка, а частина користувачів почала жорстко критикувати артистку, пропонуючи їй самій вирушити на фронт.

"Що тобі заважає піти? Медиком, кухарем, оператором БПЛА, зв'язківцем? Або на медійному фронті не буде ким воювати? Це тобі питання від військового, який добровільно служить 10 років", — написав він.

Співачка відповіла, що служити не зобов'язана.

"Я корисна там, де є. Маючи можливість виїжджати за кордон, роблю більше, ніж робила б в армії", - написала вона.

Багато користувачів критично сприйняли висловлювання артистки і "засипали" її в коментарях питаннями: "Чому не в окопі/не на фронті?".

Про особу: Alyona Alyona Alyona Alyona (справжнє ім'я Олена Олегівна Савраненко) — українська хіп-хоп- та реп-виконавиця. Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у Мальме спільно з Jerry Heil, повідомляє "Вікіпедія".

