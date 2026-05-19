На Львівщині прогримів вибух: чоловік підірвав бойову гранату біля стадіону

Руслана Заклінська
19 травня 2026, 15:46
Правоохоронці схопили підривника.
На Львівщині чоловік підірвав бойову гранату біля стадіону / Колаж: Главред, фото: поліція Львівщини

Коротко:

  • У Золочеві чоловік підірвав бойову гранату
  • Постраждалих унаслідок вибуху немає
  • Поліція оперативно затримала підозрюваного

У місті Золочів на Львівщині чоловік підірвав бойову гранату неподалік місцевого стадіону. Правоохоронці затримали зловмисника. Про це повідомила поліція Львівської області.

За даними поліцейських, вибух стався 18 травня близько 20:00 у парковій зоні біля стадіону на вулиці Кармелюка. Попередньо встановлено, що 29-річний місцевий житель кинув бойову ручну гранату, після чого залишив місце події.

"Травмованих внаслідок події немає. За скоєне затриманому, 29-річному місцевому мешканцю, загрожує покарання - до семи років позбавлення волі", - повідомили у поліції.

Що загрожує чоловікові

Поліцейські оперативно встановили особу чоловіка та затримали його. Наразі він перебуває під вартою.

Правоохоронці також повідомили йому про підозру за статтею про хуліганство із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція інкримінованої статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Місце вибуху / Фото: поліція Львівщини

Наразі слідчі встановлюють походження бойової гранати та всі обставини інциденту. Триває досудове розслідування.

Скільки зброї на руках українців - що кажуть у поліції

Голова Національної поліції Іван Виговський в інтерв’ю РБК-Україна, що в Україні на руках у громадян перебуває понад 1,16 млн одиниць зброї. Водночас точно порахувати кількість незареєстрованої зброї неможливо.

З початку повномасштабного вторгнення поліція вилучила майже 20 тис. одиниць зброї, зокрема автоматичну, нарізну та перероблену вогнепальну зброю, а також гранатомети, десятки тисяч гранат і мільйони патронів.

Крім того, вилучено тонни вибухових речовин і пороху. За словами Виговського, значна частина зброї потрапляє в цивільний обіг із прифронтових регіонів.

Збройні напади в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у Хмельницькій області невідомий відкрив стрілянину по поліцейських і втік. Інцидент стався 15 травня в селі Терлівка Летичівської громади під час перевірки документів у водія, якого раніше позбавили права керування авто.

Згодом правоохоронці ліквідували чоловіка, який відкрив вогонь по поліцейських під час виконання службових обов’язків. Унаслідок нападу загинув 33-річний капітан поліції Сергій Чорний. Його напарник отримав поранення та перебуває в лікарні.

Крім цього, у Житомирі місцеві мешканці повідомляють про групу підлітків, яку пов’язують із серією крадіжок і нападів. За даними поліції, йдеться про п’ятьох хлопців - трьох братів і двох їхніх знайомих.

Про джерело: Національна поліція України

Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

