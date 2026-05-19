У Харкові директор ліцею "працевлаштовував" ухилянтів: СБУ викрила схему

Коротко:
- Суд обрав директору запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
- Попередньо збиток оцінили майже в 1,3 мільйона гривень
У Харкові правоохоронці викрили схему фіктивного працевлаштування військовозобов'язаних чоловіків в одному з ліцеїв, де діє підпільна школа.
За даними СБУ, директор навчального закладу оформляв ухилянтів на посади асистентів вчителів, що дозволяло їм отримувати відстрочку від мобілізації.
Як повідомив речник управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула, фігурантом справи є 38-річний керівник одного з ліцеїв Харкова. Слідство встановило, що з серпня 2024 року по березень 2026 року він фіктивно працевлаштував сімох чоловіків.
За інформацією прокуратури, так звані "мертві душі" фактично не працювали в навчальному закладі, не відвідували робочі місця і не мали необхідної педагогічної освіти або досвіду. Незважаючи на це, на їхні імена нараховувалася заробітна плата.
У СБУ також заявили, що директор привласнював ці кошти собі. Для цього він зберігав банківські картки фіктивно оформлених співробітників і знав їхні PIN-коди. Попередньо збиток бюджету Харківської міської громади оцінили майже в 1,3 мільйона гривень.
Під час 12 обшуків у підозрюваних, а також у приміщеннях районного управління освіти, правоохоронці вилучили телефони, ноутбуки, банківські картки та документи, пов’язані з незаконним працевлаштуванням.
Директору ліцею повідомили про підозру за статтею про привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зараз слідство продовжує встановлювати можливу причетність до схеми інших посадових осіб сфери освіти.
Як раніше повідомляв Главред, у Харкові правоохоронці викрили схему незаконного виїзду військовозобов'язаних чоловіків за межі України. До організації втечі через кордон причетні співробітник Слобідського ТЦК та колишній боєць спецпідрозділу міліції "Беркут".
В Україні можуть розглянути законодавчі зміни, які допоможуть територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки ефективніше розшукувати військовозобов'язаних, які ухиляються від мобілізації. Про це заявив народний депутат Олександр Федієнко з фракції "Слуга народу".
Крім того, Міністерство оборони України працює над комплексним оновленням системи військово-лікарських комісій (ВЛК), щоб усунути помилки, які виникали під час медичних оглядів, і підвищити якість формування мобілізаційного ресурсу.
Про джерело: СБУ
