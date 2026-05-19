У Чехії обговорюють суворіші правила допомоги українцям - деталі

Щоб отримати фінансову допомогу, українцям потрібно буде підтвердити свою "активність".

У Чехії обговорюють більш суворі правила надання допомоги українцям

Коротко:

Одна з вимог — перебування в Чехії не менше 16 днів на місяць

Зміни можуть торкнутися медичного забезпечення

Влада Чехії планує посилити правила надання тимчасового захисту та гуманітарної допомоги українським біженцям. З відповідною ініціативою виступило МВС країни, повідомляє České Noviny.

Згідно із запропонованими змінами, для отримання фінансової допомоги українцям необхідно буде підтвердити свою "активність". Йдеться про офіційне працевлаштування, ведення підприємницької діяльності або реєстрацію в Управлінні праці.

Також однією з нових вимог стане обов'язкове перебування на території Чехії не менше 16 днів на місяць, за який нараховується допомога. Влада пояснює такий захід боротьбою зі зловживаннями системою соціальних виплат. При цьому обмеження не торкнуться вразливих категорій - дітей, студентів та пенсіонерів.

Крім того, МВС Чехії пропонує автоматично анулювати тимчасовий захист у разі судового виселення біженця або його відсутності за межами Шенгенської зони більше 30 днів.

Зміни можуть торкнутися й медичного забезпечення. Безкоштовне державне страхування планують зберегти лише для осіб з офіційно підтвердженим ступенем обмеження самообслуговування.

Крім цього, чеська влада має намір припинити видачу українцям проїзних документів та паспортів іноземця. Нові правила торкнуться і власників автомобілів з українською реєстрацією — їх зобов'яжуть вносити транспортні засоби до чеського реєстру автомобілів.

Українські біженці за кордоном — останні новини

Як писав Главред, президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який поступово скасовує спецрежим для українських біженців і переводить їх у єдину систему тимчасового захисту. Нові правила змінюють умови перебування, соціальну підтримку та доступ до послуг, зокрема обмежують виплати та медичну допомогу для дорослих.

Уряд Чехії хоче обмежити надання тимчасового захисту українським біженцям. Цей статус може більше не поширюватися на чоловіків працездатного віку та людей, які прибувають із західних регіонів України.

У партії канцлера Німеччини ХСС пропонують посилити міграційну політику, зокрема щодо українських чоловіків, придатних до служби, яких пропонують відправляти на батьківщину. Відповідні пропозиції викладені в проекті рішення для зимової наради партії в монастирі Зеон.

Ірландський уряд ухвалив рішення автоматично продовжити імміграційні дозволи для українців, які перебувають у країні під тимчасовим захистом. Новий термін дії документів — до 4 березня 2027 року.

Які країни ЄС обирають українські біженці? За інформацією Євростату, найпопулярнішими напрямками для українських біженців стали: Німеччина, яка прийняла найбільше людей (1 235 960 або 28,9% від загальної кількості в ЄС);

Польща, де знайшли притулок 955 110 осіб (22,3%);

Чехія, яка прийняла 369 330 біженців (8,6%).

