Різке підвищення цін на проїзд у транспорті: киянам пояснили, як заощадити

Вартість однієї поїздки за місячним проїзним квитком у комунальному громадському транспорті, метро та на фунікулері Києва становитиме до 24 грн після підвищення тарифів, яке очікується з 15 липня.

За розрахунками транспортних підприємств, економічно обґрунтований тариф на 2026 рік становить 64,60 грн за поїздку в метро та 44,14 грн – у наземному транспорті, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Громадяни, які регулярно користуються міським пасажирським транспортом, зможуть придбати місячні проїзні квитки зі знижками. У рамках такого проїзного вартість однієї поїздки в Києві становитиме до 24 грн", – йдеться в повідомленні пресслужби з посиланням на департамент економіки та інвестицій КМДА.

Лінійка місячних проїзних

Зазначається, що лінійка проїзних передбачає місячні квитки з обмеженою кількістю поїздок у комунальному громадському транспорті – автобусах, трамваях, тролейбусах, метро та фунікулері. Чим більша кількість поїздок у проїзному, тим нижчою буде вартість однієї поїздки:

46 поїздок – 1088 грн (23,65 грн за 1 поїздку);

62 поїздки – 1463 грн (23,60 грн за 1 поїздку);

92 поїздки – 2156 грн (23,43 грн за 1 поїздку);

124 поїздки – 2888 грн (23,29 грн за 1 поїздку).

Що відомо про пільги та знижки

У департаменті зазначають, що з огляду на соціальну чутливість питання вартості проїзду, для пасажирів, які регулярно користуються громадським транспортом, продовжує діяти прогресивна система знижок через місячні проїзні квитки. Вона залишається аналогічною до чинної системи – застосовується механізм диференційованої вартості залежно від кількості придбаних поїздок.

Як нагадали в КМДА, для студентів та учнів зберігаються пільгові умови. Так, студенти платитимуть 50% вартості місячного проїзного, а учні під час літніх канікул – 25% (під час навчального року – безкоштовно). Для громадян, які мають право на пільговий проїзд у міському пасажирському комунальному транспорті, пільги зберігаються.

Що передувало

Як повідомлялося раніше, у Києві планують оновити тарифи на проїзд у комунальному транспорті: разова поїздка коштуватиме 30 грн. "Запропоновані тарифи є лише наближеними до економічно обґрунтованого рівня вартості проїзду", – зазначили в КМДА.

"У департаменті зазначають, що за розрахунками транспортних підприємств, економічно обґрунтований тариф на 2026 рік становить 64,60 грн за поїздку в метро та 44,14 грн – у наземному комунальному транспорті", – йдеться в повідомленні КМДА. За даними департаменту, розрахунки тарифів здійснювали на основі фактичних витрат підприємств за 2025 рік з урахуванням індексів цін на промислову продукцію, витрат на оплату праці та вартості енергоресурсів.

До 1 червня 2026 року тривають електронні консультації з громадськістю на платформі.

Ввести нову вартість проїзду планують з 15 липня після проходження всіх процедур згідно із законодавством України. Поїздки, придбані на транспортну картку до 14 липня 2026 року, залишатимуться чинними до 14 вересня 2026 року.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві різко підвищать тарифи на проїзд. Перегляд вартості проїзду обґрунтовують зростанням витрат на електроенергію, паливо, оплату праці та утримання транспортної інфраструктури.

Як повідомляв Главред, вартість проїзду в приміських електричках Києва та області також зросла через додаткове нарахування комісійного збору залежно від способу купівлі квитка. Остаточна ціна становить від 19,2 до 22 грн.

Нагадаємо, раніше мер столиці Віталій Кличко доручив проаналізувати можливість підвищення вартості проїзду в київському громадському транспорті. Він підкреслив, що зараз вартість проїзду в Києві найнижча в Україні.

Про джерело: Київська міська державна адміністрація (КМДА) Київська міська державна адміністрація — місцева державна адміністрація в Києві.

