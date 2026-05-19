Долар і євро раптово подешевшали: новий курс валют на 20 травня

Руслана Заклінська
19 травня 2026, 16:50
НБУ помітно підвищив курс грвні до іноземних валют на 20 травня.
Курс валют на 20 травня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Який курс долара встановлено на 20 травня
  • Наскільки подешевшав євро
  • Що відбувається зі злотим

На середу, 20 травня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар та євро пішли на спад, а гривня зуміла трохи зміцнити свої позиції. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара до гривні на 20 травня зафіксовано на рівні 44,15 грн/дол. Американська валюта скинула пів копійки порівняно з вівторком, 19 травня (44,16 грн/дол.).

Курс євро 20 травня

Щодо європейської валюти українська гривня продемонструвала куди впевненіший відкат. Офіційний курс євро на середу встановлено на рівні 51,30 грн/євро. Таким чином, європейська валюта після нещодавнього стрибка здешевшала одразу на 11 копійок.

Варто додати, що на міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,15/44,18 грн/дол., а до євро - 51,29/51,30 грн/євро.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс злотого

Польська валюта підтримала загальний тренд на зниження та також продемонструвала тенденцію до здешевлення. Курс злотого 20 травня буде становити 12,09 грн/злотий, що на 2 копійки менше, ніж було зафіксовано у вівторок (12,11 грн/злотий).

Яким буде курс валют впродовж тижня - прогноз експерта

Наприкінці травня валютний ринок України залишатиметься відносно стабільним, попри підвищений попит на валюту та зовнішні ризики, вважає директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. За його словами, попит на валюту перевищуватиме пропозицію приблизно на 10-15%, однак цей дисбаланс компенсують дії Нацбанку, тому суттєвих коливань курсу не очікується.

Лєсовий також зазначив, що спред між курсами купівлі та продажу залишатиметься помірним, а різких стрибків готівкового курсу не прогнозується. За його оцінкою, долар у найближчий період перебуватиме в межах 43,75–44,35 грн, а євро — 50,5–52,5 грн.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на 19 травня долар США зріс до 44,15 грн/дол., додавши 8 копійок і наближаючись до березневого максимуму. Євро подорожчав до 51,41 грн/євро.

Економічний експерт Ярослав Романчук вважає, що за умов погіршення економіки гривня може ослабнути до 55-60 грн/дол., однак наразі її курс підтримує НБУ. Він також допускає поступове зниження гривні через перерозподіл капіталів у валюту.

Крім того, банкір Сергій Мамедов прогнозує, що у травні Національний банк України продовжить політику "керованої гнучкості" на валютному ринку. Підтримку гривні, за його словами, забезпечуватимуть валютні інтервенції НБУ та надходження міжнародної фінансової допомоги.

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

