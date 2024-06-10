У РФ видали маячню з приводу ударів по F-16 на аеродромах за кордоном

У Росії намагалися пригрозити Україні - мовляв, вважатимуть надані ЗСУ літаки, що базуються за кордоном, "законн.

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F-16 для України - у Кремлі пригрозили ударами по аеродромах за кордоном / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Ранкова заява начальника авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергія Голубцова про те, що певна кількість винищувачів F-16, які партнери передадуть Україні, зберігатимуться на безпечних авіабазах за кордоном, викликала у кремлівських пропагандистів і путінських дармоїдів нездоровий ажіотаж. Керівник комітету Держдуми країни-агресора РФ з оборони Андрій Картаполов негайно почав кричати в коментарі пропагандистським ЗМІ про те, що російська армія по таких авіабазах завдаватиме ударів.

"Якщо вони [винищувачі F-16 -Главред] братимуть участь у бойових вильотах, то, безумовно, будуть ["законними цілями" для армії країни-агрессора ЗС РФ - Главред]. Включаючи аеродроми, на яких вони базуються, з усіма наслідками, що випливають", - буквально кричав він.

У своєму шапкозакидальницькому ражі Картаполов навіть заявив, що якщо винищувачі злітають з аеродромів третіх країн, після чого заходять у повітряний простір України, то вони також є законною ціллю для російських сил.

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Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (у перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) - американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений 1974 року компанією General Dynamics. Передано в експлуатацію 1978 року. F-16, завдяки своїй універсальності та відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління і користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Передача Україні F-16 - останні новини за темою

Данія, Норвегія, Нідерланди та Бельгія цього літа планують відправити до Києва понад 60 літаків F-16 американського виробництва.

31 травня прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що датські винищувачі F-16 незабаром доставлять в Україну.

Бельгія поставить Україні 30 своїх винищувачів F-16 до 2028 року. Перші літаки мають бути поставлені вже до кінця року. Про це заявила міністр закордонних справ Хаджа Лабіб.

Міністр оборони країни Кайса Оллонгрен повідомила, що Україна зможе використовувати надані Нідерландами винищувачі F-16 для нанесення ударів по цілях на території країни-агресора Росії.

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