Не всі F-16 прийдуть в Україну: у ЗСУ розповіли про розміщення літаків

Бригадний генерал наголосив, що наразі 4 країни підтвердили надання цих літаків Україні.

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F-16, які отримає Україна, зберігатимуть на іноземних базах / Колаж: Главред, фото: US Air Force

Начальник авіації командування Повітряних сил Збройних Сил України Сергій Голубцов заявив, що частину винищувачів F-16, які Україна отримає від західних союзників, зберігатимуть на іноземних базах. Таке рішення необхідне для того, щоб убезпечити літаки від російських атак.

"Є певна кількість літаків, які будуть зберігатися на безпечних авіабазах, не в Україні, для того, щоб вони тут не були мішенями. І це буде наш резерв в разі потреби для заміни несправних літаків, під час проведення регламентних робіт. Тобто для того, щоб ми могли постійно мати в операційному складі певну кількість літаків, яка буде відповідати кількості пілотів, які в нас будуть", - сказав він в інтерв'ю Радіо Свобода.

За словами Голубцова, не всі літаки, які будуть передані Повітряним силам, зараз прийдуть в Україну. Деякі з них залишаться в тих центрах, де готують українських пілотів і авіаційний персонал: це будуть українські літаки, які використовуватимуть для підготовки українських пілотів.

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Бригадний генерал наголосив, що наразі 4 країни підтвердили надання цих літаків Україні, проте висловив думку, що кількість може збільшитися з часом, позаяк "майже всі країни, в яких на озброєнні є F-16, поступово переозброюються на F-35".

Що відомо про F-16 / Инфографика: Главред

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Нагадаємо, що бригадний генерал Сергій Голубцов назвав головне завдання для F-16 ЗСУ. Він наголосив, що не варто сприймати передачу ЗСУ винищувачів F-16 як панацею. Це буде комплекс, поряд із використанням і засобів РЕБ, і радіотехнічних засобів виявлення.

Стало відомо, чому Україна не зможе ефективно використовувати F-16 до 2025 року. У ISW зазначили, що повноцінна ескадрилья з 20 літаків потребує 40 пілотів. Таку кількість фахівців буде підготовлено лише до кінця 2025 року.

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