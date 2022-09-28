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У РФ чоловікові відомої телеведучої надіслали повістку, він - чемпіон світу з хокею з м'ячем

28 вересня 2022, 11:33

П'ятиразовий чемпіон світу з хокею з м'ячем Іван Максимов отримав повістку по мобілізації. Його дружина Ольга Кокорекіна поскаржилася пропагандистці Симоньян.

Іван Максимов, Ольга Кокорекіна
Іван Максимов отримав повістку, його дружина Ольга Кокорекіна в шоці / Фото ua.depositphotos.com, росСМИ

У Росії розгорівся скандал через мобілізацію п'ятиразового чемпіона світу з хокею з м'ячем 49-річного Івана Максимова. Поки він був у відрядженні, йому принесли повістку. Від такої новини матері Максимова стало зле - жінка потрапила в реанімацію.

Як розповів спортсмен в інтерв'ю російському пропагандистському інформаційному агентству Р-Спорт, він був на турнірі, де грала молодіжна збірна Росії.

"Під час перебування в Красноярську мені дружина в п'ятницю сказала, що побачила повістку до військкомату. Я повернувся в Москву, заїхав до мами, розмовляв з дружиною по телефону, мама почула про повістку, їй на очах стало зле. Я викликав швидку, лікарі сказали, що у неї інсульт, і стан дуже важкий. І зараз вона знаходиться в Боткінській лікарні в реанімації. Сьогодні я піду у військкомат для того, щоб розібратися в ситуації", – сказав тренер.

Дружина Максимова, журналістка, яка працювала на пропагандистському Першому каналі, Ольга Кокорекіна додала, що у їхнбої дочки трапилася істерика.

"Військкомат надіслав йому (Максимову, - ред.) повістку. Я її виявила в поштовій скриньці в п'ятницю пізніше зазначеного часу явки. Того ж дня до нас додому прийшли троє людей. Стали довбати у двері. Вдома були лише діти. Їх почали допитувати через двері, де знаходиться Іван. З молодшою від страху трапилася істерика. Такі дії повторюються щодня", - розповіла Кокорекіна.

"Іван весь цей час перебував на змаганнях в Красноярську. Він прилетів до Москви. Дорогою додому заїхав до матері, і вона з телефонної розмови Івана з другом дізналася про повістку. З нею стався інсульт. Це якесь пекло", - додала росіянка.

Кокорекіна додала, що її чоловік проходив службу в спортроті рядовим. У минулому грав у хокей з м'ячем, а зараз - головний тренер молодіжної збірної.

Скріншот з Телеграм-каналу Симоньян

До слова, про ситуацію написала у своєму Telegram-каналі пропагандистка Маргарита Симоньян. У коментарях до її посту серед росіян розгорілися неабиякі баталії. Хтось пише, що "батьківщина в небезпеці" і згадують скріпи про "Велику вітчизняну". Інші обурюються з приводу свавілля у військкоматах.

У РФ чоловікові відомої телеведучої надіслали повістку, він - чемпіон світу з хокею з м'ячем
У РФ чоловікові відомої телеведучої надіслали повістку, він - чемпіон світу з хокею з м'ячем
У РФ чоловікові відомої телеведучої надіслали повістку, він - чемпіон світу з хокею з м'ячем
У РФ чоловікові відомої телеведучої надіслали повістку, він - чемпіон світу з хокею з м'ячем

Мобілізація в Росії

Російський диктатор Володимир Путін у середу, 21 вересня, оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Після оголошення мобілізації в Росії почалися акції протесту. Крім того, в РФ палять адміністрації та військкомати.

На третю добу після початку мобілізації до 20 тисяч росіян вже були на українському кордоні. Радник ОП Олексій Арестович заявив, що їх кидають у бій без необхідної підготовки.

Тим часом на гарячу лінію "Хочу жити" телефонують ті росіяни, яких ще не мобілізували в РФ. Вони запитують, як їм здатися в полон, якщо вони опиняться на війні в Україні.

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