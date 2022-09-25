У РФ мобілізували незрячого на одне око хірурга з раком шкіри: він командує взводом

59-річного Віктора Дячка мобілізували та призначили командиром взводу / Фото Нова газета, ua.depositphotos.com

У РФ мобілізували похилого хірурга з проблемами зі здоров'ям. У 59-річного чоловіка рак шкіри, проблеми зі слухом і зором. Але це не зупинило військове керівництво - росіянину все одно вручили повістку, забрали на навчання і навіть поставили командувати взводом.

Йдеться про жителя міста Азбест Свердловської області РФ Віктора Дячка, який свого часу закінчив військову кафедру і носить звання старшого лейтенанта медичної служби в запасі, передає Нова газета. Європа.

За словами його дочки, 22 вересня батько був на чергуванні, ввечері йому подзвонили з відділу кадрів, вручили повістку, звільнили з роботи і вимагали, щоб він зібрав речі та вже на наступний ранок з'явився у військкомат.

"Вранці він приїхав туди, сподіваючись на медкомісію, тому що у нього рак шкіри першої стадії, сечокам'яна хвороба, він не бачить одне око повністю – без окулярів не бачить взагалі нічого. Ще у нього астигматизм, гіпертонічна хвороба, вікова глухота. Досі про жодну медкомісію не йдеться. У лікарні ніхто цьому не пручався, всі виконують план, вказівки", – заявила росіянка Поліна.

Мобілізований Віктор Дячок, якому через три місяці виповниться 60 років, поїхав на військові збори в селище Єлань у Волгоградській області РФ. Там його призначили командиром взводу.

У підпорядкуванні літнього хірурга знаходяться близько 19 осіб. Вже за два тижні їх планують відправити на тимчасово окуповані території України для утворення медсанчастини.

Часткова мобілізація в Росії

Російський диктатор Володимир Путін у середу, 21 вересня, оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії.

Крім цього, Путін заявив, що Росія "підтримає рішення жителів Донбасу, Херсонщини та Запорізької області" про проведення так званих "референдумів" про приєднання до країни-агресора РФ.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Після оголошення мобілізації в Росії почалися акції протесту. Крім того, в РФ палять адміністрації та військкомати.

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