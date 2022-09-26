Відомий боєць ММА втік з Росії після отримання повістки

Боєць ММА Маріф Піраєв втік з Росії після отримання повістки / Facebook/Маріф Піраєв

Російський боєць ММА (змішаних єдиноборств) Маріф Піраєв втік з Росії після того, як йому вручили повістку у військкоматі. 29-річний спортсмен не захотів вмирати за путінський режим. Про це заявив його колега Шаміль Галімов, повідомляє Чемпіонат.

Відомо, що Піраєв є уродженцем Дагестану.

"Маріфу прийшла повістка, він у жаху втік із Росії", - заявив Галімов.

Відомо, що на рахунку Маріфа Піраєва 27 перемог, чотири поразки та одна нічия. Його останній бій відбувся всього два дні тому у Сочі. Там він за рішенням суддів переміг казахстанця Куата Хамітова.

Путін оголосив мобілізацію в Росії

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію на території РФ.

Вказувалося, що збираються закликати на війну проти України осіб, які в запасі або проходили строкову службу в російській армії. Однак в реальності заходи більше схожі на загальну мобілізацію.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російська влада має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів. Їх відправлять в Україну нібито для "охорони" окупованих територій.

Радник глави МВС Вадим Денисенко припустив, що РФ на першому етапі мобілізації зможе набрати не більше 40-50 тисяч осіб. Російська система не здатна підготувати більше бійців.

Путін має намір за допомогою нових солдатів стабілізувати лінію фронту і зупинити просування ЗСУ.

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