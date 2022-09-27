"У нас 8 людей лишилися без рук і ніг": окупант вмовляє свого батька "не сунутись" в Україну

Окупант вмовляє свого батька ухилитися выд мобілізації/ Reuters, Радіо Свобода

Російський загарбник у телефонній розмові зі своїм батьком поскаржився, що українські військові потужно б’ють по окупантах. Після одного з ударів вісьмох його "товаришів по зброї" повезли в госпіталь із сильними пораненням – когось без рук, когось без ніг.

При цьому загарбник навіть точно не знає, чи вони уже в оточенні, чи ще ні. Телефонну розмову перехопило і оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Окупант розповідає, що буквально напередодні їхньої розмови ЗСУ потужно вдарили по загарбниках і поранили багатьох з них.

"Нас обстріляли [неценз.] дуже сильно. Вісім чоловіків поїхали до госпіталя без ніг, без рук. Вісім людей забрали вчора. Невідомо, що відбувається, тому що по рації кажуть, що ми чи то в оточенні, чи то казна-де", – зазначає військовий РФ.

Він почав умовляти свого батька, щоб хоча б той не ішов на війну в Україну. Він радить ухилитися від мобілізації усіма можливими способами.

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Протести в РФ проти мобілізації на війну

У російському Урюпинську Волгоградської області підпалили будівлю місцевого військкомату після оголошення Володимиром Путіним масової мобілізації. Чоловік протаранив двері військкомату авто і закидав будівлю горючою сумішшю.

У Росії чоловіки всіляко намагаються уникнути мобілізації. У Рязані один з них навіть підпалив себе, намагаючись не загинути на українській землі. Інцидент стався на автовокзалі в Рязані. Чоловік підпалив себе з криками "я не хочу на війну".

Під час протестів у Дагестані мітингувальники просунулися до столиці Республіки Махачкали. У столиці жінки сперечалися з поліцейським, стверджуючи, що Росія напала на Україну. Вони також скандували "Ні війні".

А тим часом в Україні уже почали нищити мобілізованих в РФ окупантів. У Луганській області бійці Збройних сил оборони завдали вогневого удару по залізничному складу, в якому на окуповану територію привезли росіян, мобілізованих після указу Володимира Путіна.

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