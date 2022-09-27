"У нас 8 людей лишилися без рук і ніг": окупант вмовляє свого батька "не сунутись" в Україну

Російський військовий розповів батьку про жахи, які він пережив в Україні, і просить його ухилитися від мобілізації.
Російський загарбник у телефонній розмові зі своїм батьком поскаржився, що українські військові потужно б’ють по окупантах. Після одного з ударів вісьмох його "товаришів по зброї" повезли в госпіталь із сильними пораненням – когось без рук, когось без ніг.
При цьому загарбник навіть точно не знає, чи вони уже в оточенні, чи ще ні. Телефонну розмову перехопило і оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.
Окупант розповідає, що буквально напередодні їхньої розмови ЗСУ потужно вдарили по загарбниках і поранили багатьох з них.
"Нас обстріляли [неценз.] дуже сильно. Вісім чоловіків поїхали до госпіталя без ніг, без рук. Вісім людей забрали вчора. Невідомо, що відбувається, тому що по рації кажуть, що ми чи то в оточенні, чи то казна-де", – зазначає військовий РФ.
Він почав умовляти свого батька, щоб хоча б той не ішов на війну в Україну. Він радить ухилитися від мобілізації усіма можливими способами.
Протести в РФ проти мобілізації на війну
У російському Урюпинську Волгоградської області підпалили будівлю місцевого військкомату після оголошення Володимиром Путіним масової мобілізації. Чоловік протаранив двері військкомату авто і закидав будівлю горючою сумішшю.
У Росії чоловіки всіляко намагаються уникнути мобілізації. У Рязані один з них навіть підпалив себе, намагаючись не загинути на українській землі. Інцидент стався на автовокзалі в Рязані. Чоловік підпалив себе з криками "я не хочу на війну".
Під час протестів у Дагестані мітингувальники просунулися до столиці Республіки Махачкали. У столиці жінки сперечалися з поліцейським, стверджуючи, що Росія напала на Україну. Вони також скандували "Ні війні".
А тим часом в Україні уже почали нищити мобілізованих в РФ окупантів. У Луганській області бійці Збройних сил оборони завдали вогневого удару по залізничному складу, в якому на окуповану територію привезли росіян, мобілізованих після указу Володимира Путіна.
Читайте також:
- ЗСУ вдарили по ворожому пункту розгортання ЗРК "Бук-М3" і знищили техніку РФ
- "Ми й не були проти переговорів": Данілов заявив, що Україна готова обговорити з РФ два пункти
- "Ваш син потворно поводиться!": біля могили батьків Путіна залишили послання