У РФ хочуть ввести смертну кару

Кремлівські політики прийшли до такого рішення після того, як Росію виключили з Ради Європи.
У російській Держдумі хочуть винести на референдум ініціативу про повернення смертної кари. З такою пропозицією виступає партія ЛДПР, щоб стратити винних у важких злочинах.
Як пише російське видання Інтерфакс, партія під лідерством одіозного політика Володимира Жириновського, може ініціювати референдум про повернення смертної кари за тероризм, корупцію, зґвалтування дітей, вбивство у збоченій формі.
Крім того, таким чином, як коментують в партії, РФ "скидає з себе кайдани чужих цінностей і правил".
"Одне з них - заборона на смертну кару, яка застосовується повсюдно за межами Євросоюзу", - зазначили в ЛДПР.
Нагадаємо, у Хорватії поліція заарештувала дорогу яхту Royal Romance народного депутата від фракції опозиційна платформа - за життя Віктора Медведчука.
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