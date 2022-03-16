У РФ хочуть ввести смертну кару

В Росії хочуть ввести смертну кару / Reuters

У російській Держдумі хочуть винести на референдум ініціативу про повернення смертної кари. З такою пропозицією виступає партія ЛДПР, щоб стратити винних у важких злочинах.

Як пише російське видання Інтерфакс, партія під лідерством одіозного політика Володимира Жириновського, може ініціювати референдум про повернення смертної кари за тероризм, корупцію, зґвалтування дітей, вбивство у збоченій формі.

Крім того, таким чином, як коментують в партії, РФ "скидає з себе кайдани чужих цінностей і правил".

"Одне з них - заборона на смертну кару, яка застосовується повсюдно за межами Євросоюзу", - зазначили в ЛДПР.

Нагадаємо, у Хорватії поліція заарештувала дорогу яхту Royal Romance народного депутата від фракції опозиційна платформа - за життя Віктора Медведчука.

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