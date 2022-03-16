Військові РФ в розмовах з близькими скаржаться, що ними не будуть пишатися

Перехоплено розмову окупантів / Reuters

У мережі з'явилася Нова розмова російського окупанта з близькими. Його опублікував глава Миколаївської ВГА Віталій Кім.

"Напис "не*уй шастать" ніколи не забуду. Ми коли заїхали в Україну, скрізь на парканах - ну, не скрізь, але трапляється, де проходили якісь бойові дії, де проходила наша армія, а там написи: "російські окупанти, йдіть геть!", "ми вас не звали, ми вас не чекали", "російські загарбники", "Путін — х*йло". На одній зупинці, якось сидить людина, ну видно, мертва людина, а зверху напис — "не*уй шастать". Я ось це не забуду", - скаржиться окупант своїм близьким.

Крім того, він засмучений тим, що в майбутньому "ними ніхто не буде пишатися".

"Знаєш, я не відчуваю, як ось там, наші прадіди, якщо вони воювали у Великій Вітчизняній, що вони правильно робили... Я взагалі... Ніхто з нас пишатися цим не буде", - додав військовий РФ.

Нагадаємо, в Хорватії поліція заарештувала дорогу яхту Royal Romance народного депутата від фракції опозиційна платформа - за життя Віктора Медведчука.

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