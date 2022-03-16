У МЗС України відреагували на ворожий обстріл драмтеатру в Маріуполі

МЗС про авіаудар на театр у Маріуполі

Сьогодні, 16 березня, російська авіація скинула бомбу на драматичний театр у місті Маріуполь. У той момент в будівлі знаходилися сотні місцевих жителів, повідомляє в Facebook речник МЗС України Олег Ніколенко.

"16 березня російська авіація скинула потужну бомбу на приміщення драматичного театру в Маріуполі. Будівля театру була місцем притулку для сотень маріупольців, які втратили свої будинки в результаті бомбардування і обстрілів міста з боку російської армії", - йдеться в заяві МЗС.

У результаті авіаудару була зруйнована частина будівлі, а багато людей опинилися під завалами. Кількість постраждалих поки неможливо підрахувати через постійні обстріли.

Атака цивільних є черговим військовим злочином путінського режиму, яку було здійснено під час зачитування Наказу Міжнародного Суду ООН стосовно вимоги до Росії негайно залишити територію України та припинити всі бойові дії.

МЗС також закликає міжнародне співтовариство посилити санкції проти Росії, щоб країна-терорист зупинила свої звірства в Україні.

"Закликаємо міжнародне співтовариство посилити санкційний тиск на Росію, щоб зупинити звірства російської армії в Україні, а також продовжувати надавати нашій державі підтримку для захисту українського народу", - додає МЗС.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і " ЛНР"в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.