У РФ є третя сила, що хоче зупинити божевілля, яке розпочав Путін – Тука

Але ця сила хоче заморозити війну, а не повернути суверенітет для усієї території України, виплатити репарації та визнати воєнні злочини РФ.

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У РФ є третя сила, що хоче зупинити божевілля, яке розпочав Путін/ колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скрін

Всередині країни-агресорки Росії є так звана третя сила, що зацікавлена у тому, щоб зупинити злочинну війну проти України, яку розпочав російський диктатор Володимир Путін.

Ця сила досить потужна. Про це розповів ексзаступник глави МінТОТ, колишній голова Луганської ВЦА Георгій Тука в інтерв’ю Главреду.

"Є певні ознаки того, що в Росії існує так звана третя сила. Це не ліберальні демократи, не якісь там "Z-патріоти". Умовно кажучи, це третя сила, яка є доволі потужною, яка представлена у владних колах, фінансових колах. І вона зацікавлена в тому, аби зупинити божевілля, яке розпочав Путін", – зазначив Тука.

Хто такий Георгій Тука Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Проте ці особи зацікавлені у тому, щоб заморозити війну, а не повернути суверенітет для усієї території України.

"Разом із тим, треба розуміти, що вести з цією третьою силою розмови про повернення суверенітету для усієї території України, відшкодування і репарації, визнання воєнних злочинів РФ безглуздо. Вони на це не підуть. Але ця сила виступає за сценарій заморожування конфлікту", – наголосив Тука.

Дивіться відео інтервʼю Георгія Туки про настрої у Кремлі для Главреду:

Війна в Україні

В Інституті вивчення війни розповіли, що Сили оборони України продовжують наступальні операції на фронті. Війська просуваються в Запорізькій і Донецькій областях. Російські окупанти повертаються на позиції на лівому березі Херсонщини, де поступово сходить вода.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначав, що українські пілоти зможуть освоїти управління західними винищувачами F-16 за 4 місяці, оскільки раніше військові вже демонстрували свою здатність вчитися з випередженням, коли отримували інші озброєння. Україна отримає бойові літаки не раніше, ніж наступного року.

Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов заявив, що Сили оборони України рухаються за планом і реалізують завдання, які перед ними поставило командування. Війська здобудуть перемогу над окупантами країни-агресора Росії, однак потрібно більше зброї. Необхідні ракети з дальністю пуску до 200 кілометрів.

Політичний філософ Олександр Морозов зазначав, що з подій на Каховській ГЕС, дамбу якої російські окупанти підірвали у ніч на 6 червня, почалася друга фаза війни РФ проти України. Ця фаза супроводжується контрнаступом українських військових, на який російський диктатор Володимир Путін спробує відповісти наступом російської окупаційної армії. Проте така спроба окупантів буде невдалою.

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