Почалася 2-га фаза війни, а у 3-ій РФ скине ядерний заряд в Балтійське море – Морозов

Путін під час третього етапу війни проти України або визнає повний провал РФ, або віддасть наказ застосувати тактичну ядерну зброю.

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РФ може скинути ядерний заряд в Балтійське море під час третьої фази війни, вважає Морозов/ колаж: Главред, фото: сайт Кремля, Facebook Морозов

З подій на Каховській гідроелектростанції, дамбу якої російські окупанти підірвали у ніч на 6 червня, почалася друга фаза війни країни-агресорки Росії проти України.

Ця фаза супроводжується контрнаступом українських військових, на який російський диктатор Володимир Путін спробує відповісти наступом російської окупаційної армії. Проте така спроба окупантів буде невдалою. Про це розповів політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов в інтерв'ю Главреду.

"Вважатимемо, що з подій на Каховській ГЕС почалася друга фаза війни, яка супроводжується українським контрнаступом. Наступна фаза почнеться після успішного наступу України і неминучої відповіді Путіна у вигляді фронтального наступу. Нова військова кампанія Кремля з великою ймовірністю буде невдалою", – зазначив Морозов.

Хто такий Олександр Морозов Олександр Морозов – російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, професор Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії. У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

Після того, як російський диктатор спробує відправити свою окупаційну армію у повторний наступ, почнеться третій етап війни, вважає політичний філософ. І під час цього етапу Росія може застосувати тактичну ядерну зброю.

"Третій етап почнеться після того, як Путін реалізує ідею другого контрнаступу. І тоді Кремль повинен буде або повністю визнати свій провал, або випадково, за технічною несправністю, упустити з борту літака тактичний ядерний заряд в Балтійське море. Після цього вибухне третій етап війни, всередині якого ескалація всього сюжету", – спрогнозував Морозов.

Дивіться відео версію інтерв'ю з Олександром Морозовим:

Війна в Україні

Раніше Reuters з посиланням на військових експертів повідомляло, що на Сили оборони України чекають важкі випробування контрнаступу. Українські війська віддалені від основної лінії оборони Росії, а значить зазнають втрати перед тим, як до неї дістануться. Але говорити про успіх або провал контрнаступу ЗСУ ще зарано.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк висловив впевненість, що війна країни-агресорки Росії проти України може завершитися раніше 2024 року. Проте, за його словами, потрібно займатися плануванням лише після конкретних успіхів ЗСУ.

Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр ввечері 15 червня розповіла, що на фронті зараз триває наступ та оборонні дії. На різних напрямках та районах відбуваються бої – ЗСУ впевнено просуваються. У той же час ворог на сході продовжує концентрувати значну кількість сил та підтягує резерви з інших напрямків. Відомо, що із півдня на схід був переміщений ворожий підрозділ десантно-штурмових військ.

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначали, що українські військові 15 червня продовжували проводити контрнаступальні дії щонайменше на 3-х напрямках фронту і досягли певних успіхів. Зокрема, були проведені успішні дії на північ і північний захід від Бахмута. Крім цього захисники України просунулися до кілометра на заході Донеччини і продовжують спроби покращити свої тактичні позиції біля Вугледара.

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