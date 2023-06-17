ЗСУ добилися успіхів при наступі в Запорізькій і Донецькій областях - ISW

Армія України відбила у окупантів країни-агресора Росії позиції в районі Вугледара і провела успішні операції недалеко від Великої Новосілки.

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Війська України поступово звільняють свої території від російських окупантів / Колаж 10 ОГШБр Едельвейс, Міноборони РФ

Сили оборони України продовжують наступальні операції на фронті. Війська просуваються в Запорізькій і Донецькій областях. Російські окупанти повертаються на позиції на лівому березі Херсонщини, де поступово сходить вода. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що ЗСУ добилися успіхів в районі Вугледара Донецької області і закріпилися на нових позиціях. Також українські війська провели успішні дії вздовж лінії Левадно-Старомейорське недалеко від села Великої Новоселки.

Російські військові пропагандисти сказали, що українські війська нібито "висадилися на островах біля Олешок", проте жодного підтвердження цієї інформації немає.

Речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк повідомила, що на лівому березі Херсонської області окупанти РФ повертаються на раніше захоплені позиції, де вони влаштували оборону. Загарбники туди повернулися, оскільки рівень води продовжує знижуватися.

Контрнаступ ЗСУ

Представник Генштабу, бригадний генерал Олексій Громов заявив, що силами ЗСУ за тиждень наступальних дій було звільнено 7 населених пунктів.

Війська також просунулися у Пологах і Великій Новосілці Запорізької та Донецької областей.

В американському Інституті вивчення війни відзначили просування сил оборони України на фронті.

Фахівці акцентували увагу на тому, що ЗСУ поки що не перейшли до масштабної контрнаступальної операції.

Глава Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі вважає, що Україна досягне результатів у рамках наступальних операцій. Однак, на його думку, українським військовим знадобиться час.

Дивіться відео, в якому в ЗСУ розповіли, чому підрив Росією Каховської ГЕС не зупинить контрнаступ:

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