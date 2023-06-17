ЗСУ випереджають темпи, знадобиться 4 місяці, щоб літати на F-16 - Резніков

Українські пілоти зможуть освоїти управління західними винищувачами F-16 за 4 місяці, оскільки раніше військові вже демонстрували свою здатність вчитися з випередженням, коли отримували інші озброєння. Україна отримає бойові літаки не раніше, ніж наступного року. Такий прогноз зробив міністр оборони Олексій Резніков.
В інтерв'ю Настоящее время він розповів про те, що тренування на авіатренажерах у США показали здатність українських пілотів навчитися літати на бойових літаках Заходу протягом 6 місяців. Однак українці можуть освоїти машини і швидше.
"Я оптимістично дивлюся на те, що наші досвідчені пілоти з їхнім бажанням швидше за все полетять швидше. Я маю на увазі не просто полетять, а вільно: з маневром, вночі, в пар. Я думаю, за чотири місяці це реалістично", - зазначив Резніков.
Свій прогноз глава Міноборони аргументував тим, що зенітні ракетні комплекси Patriot були освоєні українцями за 10 тижнів, а не протягом 10 місяців, а САУ Caesar – за 3 тижні, а не 3 місяці.
Коли Україна отримає F-16
На думку Резнікова, винищувачі F-16 з'являться на озброєнні Повітряних сил ЗСУ не раніше початку наступного року. Щоб чітко про це говорити, треба дочекатися узгодження тренувальної програми. Тоді стануть зрозумілі всі етапи, і можна буде детальніше все обговорити.
Винищувачі F-16 для України
Президент США Джо Байден 19 травня заявив, що Штати підтримують наміри союзників почати навчання пілотів повітряних сил ЗСУ управлінню винищувачами західного зразка, серед яких і бойові літаки F-16.
Пізніше стало відомо, що Сполучені Штати і союзники на Заході вирішили надати Україні винищувачі F-16. За відомостями американської преси, американці можуть відправити літаки не напряму, а шляхом посередників.
Президент Володимир Зеленський подякував Байдену за підтримку і назвав рішення щодо F-16 для України історичним. Керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак сказав, що авіакоаліція для України вже офіційно створена.
У Міністерстві оборони зазначили, що Україні потрібно 48 літаків F-16, щоб звільнити всі свої території. Треба отримати чотири ескадрильї по 12 винищувачів.
Дивіться відео, в якому експерт Кузан розповів, як F-16 змінять ситуацію на полі бою:
Інші новини: