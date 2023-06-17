ЗСУ випереджають темпи, знадобиться 4 місяці, щоб літати на F-16 - Резніков

Українці вже освоїли ЗРК Patriot за 10 тижнів замість десяти місяців і САУ Caesar за 4 тижні замість трьох місяців, зазначив глава Міноборони Олексій Резніков.

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Пілоти ЗСУ можуть навчитися літати на F-16 менше, ніж за 6 місяців - Резніков / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Українські пілоти зможуть освоїти управління західними винищувачами F-16 за 4 місяці, оскільки раніше військові вже демонстрували свою здатність вчитися з випередженням, коли отримували інші озброєння. Україна отримає бойові літаки не раніше, ніж наступного року. Такий прогноз зробив міністр оборони Олексій Резніков.

В інтерв'ю Настоящее время він розповів про те, що тренування на авіатренажерах у США показали здатність українських пілотів навчитися літати на бойових літаках Заходу протягом 6 місяців. Однак українці можуть освоїти машини і швидше.

"Я оптимістично дивлюся на те, що наші досвідчені пілоти з їхнім бажанням швидше за все полетять швидше. Я маю на увазі не просто полетять, а вільно: з маневром, вночі, в пар. Я думаю, за чотири місяці це реалістично", - зазначив Резніков.

Свій прогноз глава Міноборони аргументував тим, що зенітні ракетні комплекси Patriot були освоєні українцями за 10 тижнів, а не протягом 10 місяців, а САУ Caesar – за 3 тижні, а не 3 місяці.

Коли Україна отримає F-16

На думку Резнікова, винищувачі F-16 з'являться на озброєнні Повітряних сил ЗСУ не раніше початку наступного року. Щоб чітко про це говорити, треба дочекатися узгодження тренувальної програми. Тоді стануть зрозумілі всі етапи, і можна буде детальніше все обговорити.

Винищувачі F-16 для України

Президент США Джо Байден 19 травня заявив, що Штати підтримують наміри союзників почати навчання пілотів повітряних сил ЗСУ управлінню винищувачами західного зразка, серед яких і бойові літаки F-16.

Пізніше стало відомо, що Сполучені Штати і союзники на Заході вирішили надати Україні винищувачі F-16. За відомостями американської преси, американці можуть відправити літаки не напряму, а шляхом посередників.

Президент Володимир Зеленський подякував Байдену за підтримку і назвав рішення щодо F-16 для України історичним. Керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак сказав, що авіакоаліція для України вже офіційно створена.

У Міністерстві оборони зазначили, що Україні потрібно 48 літаків F-16, щоб звільнити всі свої території. Треба отримати чотири ескадрильї по 12 винищувачів.

Дивіться відео, в якому експерт Кузан розповів, як F-16 змінять ситуацію на полі бою:

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