Оновлений лейбористський уряд Великої Британії прагне "влити енергію" у спецтрибунал за злочини країни-агресора Росії. Про це Guardian заявила лорд-канцлер Шабана Махмуд.

Вона наголосила, що Британія була в числі тих країн, які стали рушійною силою в основній групі серед 40 держав, які у пошуку механізму притягнення до відповідальності за скоєні злочини диктатора Володимира Путіна, прем'єра Михаїла Мішустіна та очільника МЗС РФ Сергій Лаврова.

Махмуд вважає, що зараз необхідно терміново вжити заходів не лише на фронті в Україні, але й в правовій сфері через те, що агресор вчинив в Україні.

Що таке The Guardian?

The Guardian - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.