В уряді Британії хочуть терміново "розворушити" процес створення спецтрибуналу РФ

Дворічні зусилля міжнародної спільноти зі створення спецтрибуналу з повноваженням судити керівництво Росії недостатні.

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У Британії вважають, що діяти потрібно терміново / Колаж: Главред, фото: pixabay, Вікіпедія, скрін з відео

Оновлений лейбористський уряд Великої Британії прагне "влити енергію" у спецтрибунал за злочини країни-агресора Росії. Про це Guardian заявила лорд-канцлер Шабана Махмуд.

Вона наголосила, що Британія була в числі тих країн, які стали рушійною силою в основній групі серед 40 держав, які у пошуку механізму притягнення до відповідальності за скоєні злочини диктатора Володимира Путіна, прем'єра Михаїла Мішустіна та очільника МЗС РФ Сергій Лаврова.

Махмуд вважає, що зараз необхідно терміново вжити заходів не лише на фронті в Україні, але й в правовій сфері через те, що агресор вчинив в Україні.

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"Ми хочемо влити трохи енергії в цей процес, тому що він триває занадто довго. Ми хочемо пропрацювати це дуже ретельно, але в потрібному темпі, щоб розблокувати найкращий механізм для створення спеціального трибуналу", – сказала вона.

Що таке The Guardian? The Guardian - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

Спецтрибунал для російських злочинців

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента держави-агресора Володимира Путіна. Главу Кремля підозрюють у скоєнні злочинів, пов'язаних з депортацією українських дітей до Росії.

Одразу ж у країні-агресорі Росії панічно спробували викрутитися з ситуації. Спікер Держдуми В'ячеслав Володін навіть хотів заборонити діяльність МКС.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що усі хочуть бачити главу Кремля Володимира Путіна на лаві підсудних у Гаазькому трибуналі. Його судитимуть після перемоги України. Треба провести справжній і справедливий процес, щоб агресія, яку вчинила Росія проти мирних українців, не повторилася.

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