"Всі ми хочемо бачити тут Путіна": Зеленський у Гаазі заявив, що главу Кремля судитимуть

Треба провести справжній, повноцінний і справедливий трибунал, а агресія, на яку Росія пішла в Україні, щоб більше не повторилася, сказав Володимир Зеленський.

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Путіна судитимуть у Гаазі після перемоги України у війні - Зеленський / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Всі хочуть бачити главу Кремля Володимира Путіна на лаві підсудних у Гаазькому трибуналі. Його судитимуть після перемоги України. Треба провести справжній і справедливий процес, щоб агресія, яку вчинила Росія проти мирних українців, не повторилася. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє Суспільне, під час свого виступу в Міжнародному кримінальному суді у Гаазі він сказав про те, що всі хотіли б бачити судовий процес над Путіним за його злочини.

"Ми хочемо бачити тут іншого Володимира. Ми хочемо його бачити в Гаазі - того, хто заслуговує бути засудженим за злочинні дії. І це має бути здійснено тут, у столиці міжнародного права", - сказав Зеленський.

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Український гарант висловив упевненість в тому, що Путіна судитимуть після перемоги України над агресором Росією у війні.

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Зеленський виступив у Гаазі / скріншот Главред

Президент акцентував увагу на тому, що лише у квітні окупанти РФ скоїли 6 139 злочинів. Загинули 207 осіб, з них 17 дітей.

Зеленський також сказав, що потрібно провести справжній трибунал і справедливий трибунал, який повинен стати гарантією неповторення агресії. Не можна допустити гібридний мир, який може бути у разі припинення бойових дій.

"Що лежить в основі цього бажання допомогти? (Україні, - ред.) Почуття того, що мова йде більш ніж про долю однієї країни. Це відчуття, що це більше, ніж протидія одному агресору. Ми повинні зупинити агресивну війну як таку. Ми повинні зупинити злочин, який з'являється часом в головах тих, хто звик до безкарності. Саме безкарність відкриває двері до агресії", - наголосив Володимир Зеленський.

Ордер на арешт Путіна

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі в березні видав ордер на арешт президента держави-агресора Росії Володимира Путіна. Главу Кремля підозрюють у скоєнні злочинів, які пов'язані з депортацією дітей з України до РФ.

Генпрокурор України Андрій Костін уточнив, що Путін тепер став особою зі статусом офіційно підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину. За словами Костіна, Путіна можуть заарештувати на території 123 країн світу, які ратифікували Римський статут.

У Південно-Африканській республіці заявили, що Путін не повинен приїжджати на саміт БРІКС, оскільки Преторія буде зобов'язана його заарештувати.

"У нас немає варіанту не заарештовувати Путіна. Якщо він сюди приїде, нам доведеться його заарештувати", - підкреслив представник південноафриканської влади.

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