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Паніка триває: в РФ хочуть заборонити суд, який видав ордер на арешт Путіна

25 березня 2023, 23:53
Спікер Держдуми РФ Володін навіть хоче карати тих, хто буде співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом.
В'ячеслав Володін, Володимир Путін
У РФ хочуть заборонити Міжнародний кримінальний суд / Колаж фото Вікіпедія, скріншот з відео

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Тепер в країні-агресорі Росії панічно намагаються викрутитися з ситуації. Спікер Держдуми В'ячеслав Володін навіть хоче заборонити діяльність МКС. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Він навіть планує карати всіх тих, хто буде співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом.

"Необхідно розробити зміни до законодавства, що забороняють будь-яку діяльність МКС на території нашої країни, а також передбачити відповідальність за сприяння і підтримку МКС", - написав Володін.

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Більш того, РФ хоче зобов'язати "дружні країни" також відмовитися від роботи з Міжнародним кримінальним судом.

"Що стосується нашої країни, в Конституції Росії закріплений пріоритет національного законодавства над міжнародним. На території Росії не виконуються рішення Міжнародного кримінального суду, Європейського суду з прав людини та інших маріонеткових інститутів, використовуваних Вашингтоном для реалізації своїх інтересів. Враховуючи міжнародний досвід, правильно продовжити цю роботу", - додав Володін.

пост Володіна
У РФ хочуть заборонити діяльність Міжнародного кримінального суду / скріншот

Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента країни-агресора РФ Володимира Путіна. Його підозрюють у скоєнні злочинів, пов'язаних з депортацією дітей з України до Росії.

Генеральний прокурор України Андрій Костін сказав, що Путін тепер суб'єкт з офіційним статусом підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину. Заарештувати Путіна можуть у 123 країнах, де ратифікований Римський статут.

Російський адвокат Микола Полозов вважає, що рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі не є обов'язковим для національних юрисдикцій.

Зокрема, він навів приклад президента Судану Омара аль-Башира, у якого теж був ордер на арешт, але його свого часу в ПАР не затримали. Тому Путіна можуть не затримати, в тому числі, і в Таджикистані, де ухвалили Римський статут.

Інші новини:

війна в Україні Володимир Путін Гаазький трибунал вторгнення Росії В'ячеслав Володін
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