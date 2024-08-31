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Статут ООН дозволяє: Британія про удари ЗСУ по території Росії

Степан Гафтко
31 серпня 2024, 00:12
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Україна має право захищатися від нападів РФ, завдаючи ударів по її території.
Статут ООН дозволяє: Британія про удари ЗСУ по території Росії
ООН не заперечує удари ЗСУ по Росії / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ТАСС

Статут ООН не заперечує нанесення ударів Україною по території Росії для самозахисту. Про це повідомив політичний координатор Постійного представництва Великої Британії при Організації Фергус Екерслі, передає Укрінформ.

Про це постпред проінформував на засіданні Ради безпеки ООН.

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"Прямі удари по цивільній інфраструктурі - це воєнний злочин. Відповідно до статті 51 Статуту ООН, Україна має право на самозахист від нападів Росії. Це не позбавляє її права проєктувати силу на територію Росії, якщо ці дії відповідають міжнародному праву", - сказав Екерслі.

Він наголосив, що "Росія не може посилювати війну з власної території, нарощуючи удари по цивільному населенню, водночас очікуючи, що Україна не намагатиметься усунути джерело загрози". "Ми продовжимо забезпечувати Україну можливостями, необхідними їй для захисту свого народу", - зазначив дипломат.

В свою чергу він підкреслив, що Британія та її військові партнери не хочуть прямого воєнного конфлікту із Росією, щоб не спричини ескалацію. Проте, російські погрози та висловлювання російської влади про покарання для українських союзників не зможуть зменшити підтримку для України зі сторони Сполученого Королівства.

Крім того, Екерслі підтвердив, що Британія та західні партнери України надають і будуть і надалі надавати для ЗСУ все необхідне озброєння та засоби для захисту своєї території.

Нагадаємо, що 30 серпня саме за запитом Росії була скликана Рада безпеки ООН, так як РФ була невдоволеною постачанням озброєння із Європи та Америки для Україїни.

Що таке Рада безпеки ООН

Рада Безпеки ООН - постійний орган Організації Об'єднаних Націй, на який, відповідно до статті 24 Статуту ООН, покладено відповідальність за підтримку міжнародного миру та безпеки. Рада Безпеки входить до 6 "головних органів" ООН. Рада Безпеки проводить свої засідання у Нью-Йорку, коли в цьому виникає необхідність. На відміну від інших органів ООН, тільки Рада Безпеки має право ухвалювати рішення, обов'язкові для виконання всіма членами ООН.

Удари та атака ЗСУ по Росії - останні новини

Нагадаємо, раніше в честь Дня незалежності України президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни отримають потужну відповідь на їхні ракетні удари по Україні.

Пізніше, 29 серпня в Генштабі ЗСУ підтвердили ураження двох нафтобаз та польового артилерійського складу на території РФ та розповіли деталі операції.

Також стало відомо, що аналітики повідомили, що США "підігрують" Росії, коли зволікають із наданням дозволу для України бити своїм озброєнням по ворогу.

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