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РФ тисне на Херсонщині: у ЗСУ розповіли, чи є загроза великого наступу на півдні

Руслана Заклінська
25 квітня 2024, 19:27
Російські війська не припиняють спроб завдати максимальних втрат українським військам на півдні України, розповів Дмитро Плетенчук.
РФ тисне на Херсонщині: у ЗСУ розповіли, чи є загроза великого наступу на півдні
Чи готує Росія наступ на півдні / Колаж: Главред, фото: 108 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

На лівобережжі Дніпра ознак створення великих наступальних угруповань росіян поки немає. Проте росіяни не припиняють спроб вибити ЗСУ з їхніх позицій на лівобережжі Херсонщини. Про це повідомив начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук під час брифінгу.

"Якщо брати лівобережжя, це не є для нього пріоритетним напрямком. Як бачите, основні події відбуваються на іншому театрі бойових дій. Сказати, що ми бачимо ознаки створення наступальних угрупувань на цьому напрямку, я поки не готовий. Принаймні підтвердженої інформації я не отримував", - розповів речник.

Плетенчук також підкреслив, що на Херсонщини росіяни намагаються вибити українських захисників з позицій на лівому березі Дніпра. Незважаючи на постійтий тиск окупантів, українська морська піхота та інші підрозділи Сил оборони утримують свої позиції.

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"Не рахуючись зі своїми втратами, вони намагаються утримати там свої позиції. Не можна сказати, що там є якась динаміка, але там продовжує страждати цивільне населення - села на правобережжі та обласний центр", - розповів військовий.

За його словами, російські війська не припиняють спроб завдати максимальних втрат українським військам на півдні України. Водночас окупанти збільшили наявність авіації та розвідувальних дронів в акваторії Чорного моря, зокрема літаків Су, МіГ, Ан і навіть застарілих Бе-12. Так ворог намагається компенсувати неможливість виходу в море.

"Це і Херсонщина, і Миколаївщина, чиї південні околиці періодично страждають від застосування дронів та обстрілів з Кінбурну, це й Одеса, яку атакують із застосуванням також і ракетної зброї. Ворог переслідує цілі знищення інфраструктури, не полишає спроб пошуку та знищення місць дислокації військових підрозділів", – розповів речник.

Плетенчук зазначив, що ЗСУ вдається ефективно знищувати ворожі дрони, але гірше – ракети. Наразі відчувається проблема в нестачі комплексів ППО, через що РФ вдається час від часу влучати, зокрема, по цивільній інфраструктурі та житлових будинках Одещини. Однак це питання обговорюється на найвищому рівні.

Що відомо про Дмитра Плетенчука?

Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024).

З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім".

У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - бої на сході України

Як повідомляв Главред, війська РФ захопили село Очеретине у Донецькій області, що стало найшвидшим просуванням окупантів за останні місяці і може загрожувати стабільності української оборони на захід від Авдіївки, повідомляє Forbes.

Також російські війська продовжують наступ на позиції українських військових з метою просування в напрямку Часового Яру на Донеччині. За словами Олега Калашнікова, очільника прес-служби 26 артилерійської бригади Збройних сил України, ворог збільшив використання авіації та КАБів на цьому напрямку.

Нагадаємо, окупанти намагаються захопити українські території, проте зазнають значних втрат. За словами спікера Об'єднаного стратегічного групування військ "Хортиця" Назара Волошина, 85% усіх втрат російські війська зазнають на Східному напрямку.

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